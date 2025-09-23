Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то понятно, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Страны Европы оказывают помощь Украине, но вряд ли это может продолжаться вечно, отметил турецкий лидер.

При этом политик выразил надежду на то, что поддержка Украины продолжится.

Эрдоган признался, что не верит в скорое окончание российского-украинского военного конфликта.