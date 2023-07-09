Китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обходе западных санкций. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет ТАСС.

По ее словам, в ходе разговора с китайскими коллегами она подчеркнула важность прекращения специальной военной операции (СВО) на Украине. «Фирмам КНР необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — указала она. Министр добавила, что Вашингтон и дальше будет оказывать помощь Киеву. Минфин США призвал Китай перестать оказывать поддержку России в обходе санкций.

При этом она добавила, что в отношениях США и Китая достигнут определенный прогресс. По ее мнению, они могут иметь «здоровые отношения».