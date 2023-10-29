Во многих семьях картофель является чуть ли не основным продуктом питания, недаром его называют вторым хлебом. Но своим производством мы не обходимся – часть картофеля Азербайджан импортирует, в частности из Ирана. Однако недавно Агентством продовольственной безопасности был приостановлен импорт иранского картофеля из-за обнаружения в нем вредоносных организмов – корневой и бурой бактериальной гнили. Сколько продлится запрет, пока неизвестно, и некоторые эксперты высказали мнение, что в связи с этим можно ожидать подорожания данной сельскохозяйственной культуры.

Вообще, за первое полугодие 2023 года наша страна сократила импорт и экспорт этого овоща. В I полугодии импортировано 83,167 тыс. тонн картофеля (спад на 16,9%) на сумму $23,061 млн (спад на 12,3%). С января по сентябрь было экспортировано 71 тыс. 70,47 тонн картофеля на сумму 31 млн 11,69 тыс. долларов. Экспортные показатели снизились на 4 млн 74,06 тыс. долларов (11,6%) в стоимостном выражении и на 7 145,05 тонны (9,1%) в количественном выражении.

Что касается производства, то, как сообщает Госкомстат, в январе-сентябре в стране с 49 077 га земли было собрано около 982 тысяч тонн картофеля. Это на 3,9% (40 тысяч тонн) меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в беседе с # отметил, что объемы экспорта и импорта, в частности, зависят от того, в какие месяцы экспортируется продукция и от экономической ситуации в странах, с которыми мы в этих вопросах сотрудничаем.

«В России, например, в последнее время стоимость картофеля снизилась, что означает, что нам его продавать туда будет невыгодно. Мы, наоборот, будем из России и Беларуси в ближайшие недели эту сельскохозяйственную культуру импортировать. Что касается Ирана, то там картофель дешевый, но по крайней мере тот, что поступает к нам, как правило, невкусный. Он скорее подходит для производства спирта или на корм сельскохозяйственным животным. Стандарт картофеля – 8-10 см, к нам же оттуда часто поступает очень крупный картофель», – поделился он.

По его словам, картофель у нас выращивают во многих районах.

«На нем специализируются многие, например, в Джалилабаде. В Газах-Шамкирском районе знаю нескольких предпринимателей, которые выращивают картофель, имеющий высокие вкусовые качества. Популярны разные сорта, в том числе отечественный «Тельман». У нас этой сельхозкультурой славится Гедабей, но сейчас от картофеля из тех мест во многих случаях лишь название. А самого картофеля оттуда почти не встретишь. Должна проводиться селективная работа, а ею никто не занимается. Над этим нужно серьезно работать соответствующим институтам, сорта нуждаются в обновлении», – сказал Н.Агаев.

Иногда можно услышать мнение, что картофель пичкают химикатами, но, по его словам, наши фермеры этого не делают уже хотя бы потому, что стоимость удобрений с каждым годом растет.

«Наша страна при желании может полностью обеспечить себя картофелем, но этой отраслью, как и остальными, должны заниматься не дилетанты, а профессионалы своего дела, которым надо за это соответственно платить», – резюмировал эксперт.

Фермер из Гедабейского района Нофель Гасымов отметил, что нельзя сказать, что цены на картофель повысились. Например, в Гедабейе в среднем стоимость килограмма составляет в среднем 1- 1,2 маната в зависимости от его качества. Он подчеркнул, что в этом районе можно выращивать достаточное количество вкусного картофеля. Но есть проблема – нехватка качественного семенного материала. Нет предприятия, которое бы его производило и продавало населению. Вместо этого везут из России некачественные семена неизвестно какой репродукции. Фермеры их покупают, а в итоге получают такой скудный урожай, на котором ничего не получается заработать. Поэтому, по его словам, все больше фермеров переходит на выращивание озимых сортов пшеницы. Это легче и без таких проблем, как в случае с картофелем – достаточно вовремя опрыскать против сорняков. А еще сейчас более выгодно, чем картофель, сажать капусту.

«Вот, например, я в этом году посадил гектар картофеля и получил максимум 4 тонны. Это очень мало, можно сказать, ничего, ведь среди картофеля есть и мелкий, и порченный. А ведь выращивание картофеля сопряжено с большой работой – нужно вспахать поле, сажать, обрабатывать против вредителей, убирать урожай. Многие не справляются своими силами, приходится нанимать рабочих, а это тоже расходы. Если в итоге урожай маленький, то это получается совсем нерентабельно», – рассказал Гасымов.

По его словам, нужно, чтобы завозили качественные семена, а к нам везут самые дешевые.

«Тех, кто продают эти семена. не волнует, заработает ли что-то фермер, который их приобрел. Думаю, что должен быть контроль и лица, которые бы несли ответственность за качество привозимого материала. У каждой продукции фермера должен быть сертификат. У нас есть государственные институты, которые должны заниматься производством такого материала, но плодов их работы пока не видно. В СССР, – отметил он,– этим плотно занимались и испытывали каждый сорт на протяжении определенного времени, после чего специалисты выносили вердикт, можно ли его районировать».