Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе предстоящей поездки в Китай возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам, которые соберутся на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, уже заготовлены подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая, выращенным на подсобном хозяйстве президента. Это картофель местных сортов, в том числе «Першацвет» и «Бриз».

Как отмечает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого«, к подарку будет прилагаться и рапсовое масло. В общей сложности приготовят 10 подарочных корзин.

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, включая Лукашенко, а также руководители 10 международных организаций.