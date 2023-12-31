Земля совершила еще один виток вокруг светила, и значит, как водится, пора подводить итоги уходящего года.

2023-й запомнился многими важными событиями и происшествиями в общественной, политической, экономической и спортивной жизни Азербайджана. В целом «год Гейдара Алиева», названный так в честь общенационального лидера, можно охарактеризовать как один из самых незабываемых за всю историю нашей независимой родины.

Начало было печальным

Хотя начало года было весьма и весьма удручающим. 27 января в результате вооруженного нападения на наше посольство в Иране был убит руководитель службы безопасности — старший лейтенант Орхан Аскеров, два человека получили ранения. Как итог — посольству пришлось прекратить свою деятельность. Последовавшая за этим напряженность в азербайджано-иранских отношениях к концу года несколько спала, однако диппредставительство в Тегеране по-прежнему не функционирует.

Но зато, спустя 30 лет, состоялось открытие посольства Азербайджана в Израиле. Это решение положило начало новому этапу в стратегическом сотрудничестве Азербайджана и Израиля.

История, написанная за считанные дни

Важнейшим событием, произошедшим в 2023 году, стали локальные антитеррористические мероприятия, проведенные в Карабахе 19-20 сентября, в результате которых сепаратистскому режиму на исконных суверенных территориях Азербайджана был положен конец, раз и навсегда. А вскоре, 15 октября, свершилось то, о чём мы мечтали и грезили долгие годы: Верховный главнокоммандующий поднял Государственный флаг Азербайджана в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Аскеране. Эти даты –важнейшие вехи не только уходящего года, но и всей истории суверенного Азербайджана. Хотя, если окинуть взглядом последние два столетия, можно пойти еще дальше: была решена проблема, которая зародилась почти 2 века назад. Но каковы бы не были оценки, факт остается фактом: 30-летней оккупации был положен конец.

Впервые будет голосовать весь Азербайджан

На фоне всех этих процессов в конце года Азербайджан стал свидетелем принятия исторического решения, которое определит дальнейший путь политического и экономического развития нашей страны. Президент Ильхам Алиев подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов. Избирательный процесс, который состоится 7 февраля следующего года, впервые будет организован на всех суверенных территориях независимого Азербайджана. Бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в родные края, впервые смогут реализовать свое избирательное право в домах своих предков.

Цифры говорят сами за себя

Если попытаться выделить важные вехи из экономической жизни страны, прежде всего следует отметить, что впервые в уходящем году госбюджет Азербайджана превысил 33 миллиарда манатов – это рекордный показатель, прежде такого никогда не наблюдалось. Примечателен и тот факт, что госдолг составил 6,7 млрд долларов, то есть лишь 10% ВВП страны.

А мы всё больше и больше в Европе

Большие достижения в уходящем году были отмечены в нефтегазовом секторе Азербайджана. Так, с 1 января 2023 года начались поставки газа из Азербайджана в Румынию в рамках договора между компанией SOCAR и «Romgaz S.A.». А 2 июня SOCAR и венгерская MVM CEEnergy заключили контракт на поставку азербайджанского газа в Венгрию в 2023 году. В июле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что SOCAR в соответствии с контрактом начала хранить в газохранилищах Венгрии первые 50 млн кубометров газа. В то же время, Будапешт договорился с Баку об увеличении закупок азербайджанского газа до 1 млрд куб. м. в год.

Знаменательное событие произошло 10 декабря в сербском городе Ниш: президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич и Болгарии Румен Радев приняли участие в церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

Продолжение следует

Также в завершающемся году газоконденсатное месторождение «Абшерон» дало первый газ. Значимость данного события заключается в том, что до сегодняшнего дня основным экспортным газовым ресурсом Азербайджана было газоконденсатное месторождение «Шахдениз», однако теперь у страны есть уже два таких крупных месторождения. Причем, как показал опыт, даже одна скважина «Абшерон» дала больше газа и конденсата, чем добывалось с «Шахдениз».

И будущее за нами

Конец года ознаменовался и тем, что 11 декабря президент COP28, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабир на пленарном заседании COP28 сообщил, что 29-ая конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Азербайджане в 2024 году. Безусловно, проведение столь грандиозного мероприятия мирового масштаба в Баку свидетельствует о стремительном росте экономической мощи нашей державы.

Экономика-то позволяет

С гордостью нужно вспомнить и возвращение вынужденных переселенцев в родные края. В соответствии с «I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» сотни семей были переселены в города и села в Карабахе и освобожденные от армянской оккупации районы. Стремительные темпы строительства, благо экономика-то позволяет, дают повод с оптимизмом смотреть в будущее: недалек тот день, когда во все уголки нашей родины вернется полноценная жизнь.

Спорт сквозь призму политики

Уходящий год запомнился большими успехами и в области спорта. Но особо хотелось бы выделить два из них.

Спустя 30 лет, мы стали свидетелями встречи двух азербайджанских команд — «Карабах» и МОИК на городском стадионе Ханкенди (хотя трудно однозначно назвать это событие чисто спортивным, и тут, безусловно, очень много политического подтекста). За игрой наблюдали президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, а первый удар по мячу сделал глава государства.

Другое значимое историческое событие – это выход в плей-офф Лиги Европы агдамского клуба «Карабах». Доселе ни одна отечественная команда такую высоту не покоряла.

Франция, жди нас!

Были в этом году и иные победы на спортивных площадках. Прежде всего отметим, что в этом году 8 азербайджанских спортсменов получили лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Это толкатель ядра Руслан Лунёв, боксеры – Мухаммед Абдуллаев и Мурад Аллахвердиев, легкоатлетка Анна Скидан, художественная гимнастка Зохра Агамирова, борцы греко-римского стиля – Хасрат Джафаров и Санан Сулейманов, борец вольного стиля Магомедхан Магомедов.

Молодежь не подвела

Наша сборная по художественной гимнастике впервые завоевала титул чемпионов Европы. Зохра Агамирова же стала первой гимнасткой азербайджанского происхождения, завоевавшей европейскую медаль в индивидуальной программе.

На чемпионате мира по шахматам Ниджат Абасов, выйдя в полуфинал, заставил весь мир говорить о себе. Подобной прыти от юного дарования не ожидал никто, даже соотечественники. На молодежном же чемпионате мира по шахматам порадовала 18-летняя Аян Аллахвердиева, завоевавшая титул сильнейшей на планете.

Борьба – это для нас

История писалась и на борцовском ковре. Так, наши борцы греко-римского стиля завоевали две золотые и три серебряные медали на чемпионате мира, проходящем в Белграде, и впервые в своей истрии завоевали звание чемпионов мира в командном зачете. Поддержали почин и молодые: сборная U-20 по греко-римской борьбе выиграла чемпионат континента, проходивший в Испании.

Следует также отметить и сборную Азербайджана по мини-футболу. На чемпионате мира наши спортсмены смогли дойти аж до полуфинала (в большом футболе бы так).

И на том спасибо…

Кстати, раз вспомнили вновь о большом футболе. Понятно, что хвастаться особо нечем. Но вот одно событие со знаком «+» всё-таки для себя выделим. Наконец-то, после долгих мучений, АФФА смогло отделаться от Джанни де Бьязи. Итальянец за годы пребывания у руля сборной какими-то спортивными достижениями не запомнился. Но вот скандалов на его счету хоть отбавляй. Пока преемник итальянца не назначен. И это тоже, в какой-то мере положительный момент: надежда-то умирает последней, все надеются, что хоть на этот раз федерация не прогадает.

С Богом!

Ну, и в конце, хотелось бы пожелать всем спокойного, мирного года. Пусть все будут здоровы, и пусть через год у нас будет предостаточно поводов сказать: «А ведь 2024-ый был намного лучше предыдущего».