Главная футбольная неожиданность последних суток: Жерар Пике завершает карьеру. В субботу он проведет последний матч в качестве игрока «Барселоны» – на «Камп Ноу» приедет «Альмерия». На прощание Жерар опубликовал красивый ролик: там он вспоминает детские годы и произносит важную речь.

«Последние недели, месяцы многие говорили обо мне. Но до этого момента я ничего не отвечал. Но теперь говорить буду я.

Как и многие из вас, я всегда был болельщиком «Барсы». Я родился в семье любителей футбола и фанатов «Барселоны». Когда я был маленьким, то хотел стать не футболистом, а игроком «Барсы».

В последнее время я много думал об этом мальчике. Что, если бы ему тогда сказали, что все мечты сбудутся, что он попадет в первую команду «Барсы», что он выиграет все возможные трофеи, станет чемпионом Европы и мира, поиграет с лучшими футболистами мира и станет одним из капитанов, найдет друзей на всю жизнь?

С того момента, как я присоединился к «Барселоне», прошло 25 лет. Я ушел, но вернулся. Футбол дал мне все, «Барса» дала мне все. Вы, кулес, дали мне все. И теперь, когда все мечты этого мальчика сбылись, я хочу вам сообщить о своем решении – что пришло время завершить это путешествие. Я всегда говорил, что другой команды, кроме «Барсы», у меня уже не будет. И так оно и будет.

Субботний матч станет для меня последним на «Камп Ноу». Я стану обычным фанатом, буду поддерживать команду. Я передам свою любовь к «Барсе» своим детям, как это сделали мои родители.

И вы меня знаете: рано или поздно я вернусь. Увидимся на «Камп Ноу». Да здравствует «Барселона»!» – сказал Пике.

Также Жерар Пике откажется от 52 млн евро, покинув «Барселону».

Как пишет Cuatro, каталонский клуб должен был выплатить игроку 52 млн евро – в эту сумму включены выплаты, отложенные во время пандемии коронавируса, а также та часть зарплаты, которую «Барса» должна футболисту за этот сезон.

Пике решил простить «Барселоне» всю эту сумму. Он не будет вести переговоры с клубом о расторжении контракта. Отмечается, что это решение Пике поможет «Барселоне» минимизировать экономический ущерб от вылета из Лиги чемпионов, который оценивается в 40 млн евро. (sports.ru)