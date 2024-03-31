Путин после «провала» украинского контрнаступления «почувствовал слабость» Украины и «готов идти до победного», в том числе осуществить еще одну попытку взять Киев и захватить Харьков, рассказали «Медузе» близкие к администрации президента РФ источники.

«Надо будет мобилизацию — объявит. Если надо будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы — передвинет. Он пошел на принцип», — пояснил один из собеседников издания.

В Кремле считают «реалистичной целью» взятие Харькова, после чего война может постепенно завершиться. До этого Путин неоднократно говорил, что для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области нужно создать «санитарную зону» вокруг нее. При этом российский регион обстреливается именно из Харьковской области Украины.

Высокопоставленные силовики убеждены, что российской армии по силам захватить Харьков, но дальнейшее продвижение вглубь Украины «затруднительно», говорит источник «Медузы» среди «российских элит». «Символически это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения», — отметил собеседник.

Для наступления на Харьков может потребоваться новая волна мобилизации, но «к ней давно почти все готово, дело только в ситуации на фронте», сообщили собеседники.

Российские власти планируют в ближайшее время мобилизовать минимум 300 тыс. человек, чтобы начать операцию по окружению Харькова, говорили ранее источники «Верстки». По словам одного из них, второй по величине город Украины «никто не хочет превращать во второй Мариуполь», поэтому «есть идея» сделать его витриной того, как россияне «умеют воевать цивилизованно».

На фронт в рамках «мобилизации 2.0» могут забрать резервистов, тех, кому в военные билеты вклеили мобилизационные предписания, и солдат срочной службы, которых будут принуждать подписать контракт. Не исключена и полноценная вторая волна мобилизации.

Насколько обрисованная ситуация похожа на правду? Если да, то что могут предпринять Украина и ее западные партнеры, чтобы не позволить Кремлю начать осуществление этих планов? Ведь если это удастся, у Путина вполне может разыграться аппетит в отношении территорий «следующих» соседей.

Своими мыслями об этом поделились с # известные зарубежные эксперты.

Российский социолог, политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев:

— В принципе, это очень интересная тема. Я думаю, всё, что описано, очень вероятно. Действительно, сейчас у России есть возможность для дальнейшего наступления. Я думаю, Харьков будет их главной целью, до Киева и Одессы Путин вряд ли дойдет, но в российских военных кругах действительно задача окружения и захвата Харькова обсуждается уже несколько месяцев.

Насколько Запад может противостоять этому? Я боюсь, что сейчас для Кремля очень хороший момент для подобного рода операций. Запад противостоять этому, скорее всего, не сможет. Дело в том, что фактически для этого необходимо прямое введение вооруженных сил стран НАТО, что крайне маловероятно – там нет согласия на эту тему. Плюс к этому, я абсолютно убежден, что Путин в этой ситуации может даже применить тактическое ядерное оружие. То есть, он будет всячески шантажировать Запад.

Что касается дальнейшего, вполне может быть, что такой операцией российская агрессия и закончится. Потому что уже сейчас есть сигналы о том, что Зеленский хочет идти на мирные переговоры. Москва теперь отрицает эту возможность, утверждая, что есть новые территориальные реалии и она хочет получить те территории, которые завоевала. Я думаю, что после захвата Харькова украинская сторона может быть более готова на такие переговоры. Поэтому я воспринимаю реалистичным вариант, когда это наступление будет организовано (может быть даже без всеобщей мобилизации в России, потому что Путин ее боится), и это наступление будет успешным.

Единственное, с чем я не очень согласен, это, что если Путину это удастся, то начнется наступление на Европу. Я думаю, что в Москве адекватно оценивают свои возможности. Российская армия сегодня не может дойти даже до Киева. Естественно, что прямое столкновение с НАТО для Москвы невыгодно и практически невозможно. Я думаю, что Путин был бы рад, если бы войска НАТО вошли в Украину, и вот здесь случился бы конфликт. Тогда он представил бы НАТО как агрессора, применил бы скорее всего по Украине ядерное оружие, и тем самым укрепил бы свое положение в России как защитника этих «русских» территорий. Но нападать самому на Польшу и Балтию, я думаю, это было бы необъяснимо для россиян, и в принципе контрпродуктивно в военном отношении. Поэтому мое ощущение – да, наступление будет, лето будет очень тяжелым. Будет ли война в Европе – нет, и, в общем-то, никогда не предполагалась.

Военный аналитик, в прошлом сотрудник Службы Безопасности Украины (2004-2015 гг.) Иван Ступак:

— Да, мы прекрасно понимаем, что Харьков может стать следующей целью РФ. Не Часов Яр, не Купянск, ну это всё мелочи, это всё тактические цели. А стратегические, понятно, это Харьков, Днепр, Запорожье. То, что хочет РФ. Могут действительно бросить усилия, но нужно пройти огромнейшую дистанцию, прежде чем дойти до Харькова. Мы видим, как РФ, да, продвигается – но тяжело, с огромными потерями. Только Авдеевка выкачала у россиян 41 тысячу военнослужащих, мы это видим прекрасно.

По поводу Харькова как «витрины». Это всё блеф. Единственный вариант, чтобы сделать витрину из Харькова, это чтобы украинские войска просто вышли из него. Всё. Но украинские войска из Харькова не выйдут сами, за город будет битва, если, не дай Бог, все-таки придется это делать. Харьков будет фортификационным сооружением, его проще уничтожить, чем захватить. Скорее всего, РФ будет планомерно уничтожать Харьков, что уже, кстати, происходит. Делать всё, чтобы там невозможно было жить, находиться, работать и т.д. Уничтожается тепловая инфраструктура, электрическая, водообеспечение. Всё будет уничтожено. Город должен, по задумке российских властей, опустеть, и возможно, таким витиеватым способом его оборона будет ослаблена. Планомерно используются фугасные и авиационные бомбы, к сожалению – 1,5-тонные, 3-тонные. Харьков подлежит уничтожению, ни о какой витрине речи сейчас не идет. Наше командование это видит. Действительно, роются фортификационные сооружения, создаются минные поля, ежи, траншеи и т.д. Но это всё время, нам нужно выиграть время. И вот наши военные сейчас выигрывают, пытаются сдержать агрессора, но без западной помощи, без его снарядов, делать это будет крайне тяжело. Да, мы ожидаем чешскую инициативу, миллион снарядов, без них очень тяжело, но без американской помощи мы, к сожалению, не продвинемся.

Аппетиты Путина – конечно, они у него есть. Когда он видит слабость, это его подстегивает. Он же так и говорит – почему мы должны вести переговоры с Украиной из-за того, что у нее нет снарядов? Я не исключаю вариант, что как только у Украины появится значительное количество боеприпасов, разговоры о перемирии, о переговорах вновь появятся на повестке дня у РФ.

Вероятны территориальные претензии Путина к другим постсоветским государствам, но так полномасштабно как с Украиной, я думаю, в ближайшие 5 лет вести войну точно невозможно. Потому что российская армия очень сильно обескровлена – по людям, по технике, по авиации, по боеприпасам, по моральному духу, финансово, экономически. То есть, ей требуется минимум 5 лет, чтобы восстановиться.