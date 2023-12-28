Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск и Николаев являются «временно оккупированными русскими городами», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — подчеркнул он, добавив, что «спецоперация продолжится».

По его словам, важнейшей и «неизбежной» целью войны в Украине для российской власти остается «смещение правящего бандеровского режима». Также Москва стремится разоружить Вооруженные силы Украины и добиться от украинского государства отказа от «идеологии нацизма», пояснил Медведев.

«А так — да. «Переговоры», конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные «переговоры» никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции «бандеровских войск» Североатлантического альянса», — отметил зампред Совбеза РФ. Напомним, что басня про мифических бандеровцах в Украине является любимой сказкой российских руководителей.

В Кремле готовы затянуть войну против Украины минимум до 2026 года, сообщили ранее источники в западной разведке изданию Bild. Согласно их данным, президент РФ Владимир Путин надеется, что со временем поддержка Украины со стороны Запада снизится. До тех пор российские власти будут имитировать стремление к переговорам, но в действительности Кремль не собирается договариваться с украинским руководством и разрабатывает новый среднесрочный план войны.

Как пишет Bild, этот план предполагает, что до конца 2024 года Россия установит полный контроль над Донецкой и Луганской областями Украины, а российская армия дойдет до реки Оскол в Харьковской области. Затем до конца 2026 года Путин планирует наступать на запад, захватив большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их столицы.

На Херсонском фронте планируется удерживать оборону по Днепру, не наступая на правый берег, на Херсон или Одессу. «Все восточные территории левее Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом», — пояснил источник Bild. По его данным, Путин готов ежегодно терять в Украине до 100 тыс. военных. (moscowtimes.ru)