Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

Об этом президент Совета ЕС Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.

«В продолжение последних обсуждений в Брюсселе переговорил с премьер-министром Николом Пашиняном. Для поощрения мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе полностью поддерживаем его и другие усилия, которые прикладываются», — отметил Мишель.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.