Пандемия, как предлог для нового передела мира

Говорят, что политики постоянно стремятся расширить и усилить свою власть, влияние своей страны по той простой причине, что эти люди кроме того, как властвовать и приказывать, ничего другого не умеют.

По этому поводу вспоминается один иностранный фильм про финал Второй Мировой Войны. Черчилль и Сталин обсуждают раздел Европы после войны, и в конце обсуждения Черчилль говорит: «Да, политика, на самом деле, циничная вещь» …

Если не ошибаемся, за последние сто лет произошло три сценария раздела мира: после Первой и Второй мировых войн и после крушения коммунистической империи. В этих процессах активную роль сыграли Соединенные Штаты. Известные принципы Вильсона и новая мировая доктрина Рузвельта – Трумена, наконец, торжество американского либерального порядка в конце прошлого столетия, — все это обусловило три этапа передела мира…

Но чувствуется, что процесс еще не завершен: тогда, как большинство людей и малых стран заняты пандемией коронавируса, американские и нередко европейские специалисты без устали пишут и говорят о новом мировом порядке и о переделе мира после пандемии. В США министры юстиции 17 штатов предложили на рассмотрение Конгресса «Закон об ответственности за COVİD-19”.

Авторы новой инициативы вовсе не отрицают, что их основной целью является наказание Китая, якобы, эта страна не только неадекватно отреагировала на эпидемию коронавируса, но помешала соответствующим решениям Всемирной Организации Здравоохранения.

Конечно, даже нам, самым рядовым политическим аналитикам, понятно, что одним из главных выводов борьбы с новой пандемией должен быть новый подход к некоторым биологическим исследованиям, самое главное, к разработке различных разновидностей биологического оружия, т.к. согласно некоторым версиям, эпидемия коронавируса стала результатом соответствующей утечки в одной из биологических лабораторий Китая.

Конечно, эту версию еще надо доказать, но все же, почему не воспользоваться существующим положением, чтобы полностью уничтожить все запасы биологического оружия, отказаться от его воспроизводства и навсегда запретить дальнейшую разработку?

Но подобных призывов нет, вместо этого, как уже отметили выше, много говорится о новом переделе мира, над этим размышляют ученые из США, предлагают предварительные «принципы» для геополитической архитектуры нового, переустроенного мира.

Как известно, с приходом к власти президент Дональд Трамп только и говорит, что о китайской угрозе, поэтому не исключено, что Пекин на самом деле виновен в распространении этой страшной эпидемии, но благодаря американцам все сомневаются в искренности и правильности подобных заявлений, т.к. подобное мы слышали и до пандемии коронавируса.

Удивительно, что американцы не учитывают или забывают некоторые моменты, о которых в недавнем прошлом сами же говорили.

Например, президент Трамп не раз открыто заявлял, что давление на Китай может способствовать усилению сближения последнего с Россией. Заметим, что Москва также не отрицает подобный сценарий. Россия теперь, особенно после того, как проиграла нефтяную схватку с ОПЕК, находится в обиженном состоянии. С одной стороны, пандемия, а с другой – девальвация, не говоря уж об американских санкциях…

К чему же приведут подобные тенденции в мировой политике? Пару лет назад японский премьер Синдзо Абэ говорил о новом геополитическом альянсе с участием США, Японии, Австралии и Индии. Наверное, нечто подобное произойдет после пандемии, т.к. некоторые жесты Вашингтона показывают, что американцы не прочь заменить Китай Индией. Они размышляют о переносе своих экономических структур из Китая в Индию. А во время недавнего территориального инцидента между Пекином и Дели, США однозначно заняли сторону Индии. И китайцы не намерены уступать свои позиции, но они в отличие от американцев, не собираются идти на открытую конфронтацию, так как США являются не только одним из главных экономических партнеров Китая, но и огромным рынком для китайских товаров.

В девяностые годы прошлого века во время поездки в США, внимание автора этих строк привлекло одно странное, но весьма показательное обстоятельство: почти все сувениры в музее президента Томаса Джефферсона были китайского производства! Думаем, что этот небольшой, но довольно интересный штрих достаточно наглядно описывает и обозначает значимость США для Китая…