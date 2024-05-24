«Стоит вопрос о том, что лучше подготовиться к возможной очередной пандемии. Вы можете спросить, когда наступит очередная пандемия. Она непременно наступит. Это может быть и COVID, и инфлюэнца, и другое заболевание…».

Об этом сказала руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

«Если взглянуть на историю, каждые 10 или 40 лет обязательно случаются пандемии. Некоторые из них становятся более тяжелыми — например, COVID. Некоторые переносятся легче, например, инфлюэнца. Возможно, многие не помнят, что в 2009 году была пандемия гриппа H1-N1. Но она не была такой тяжелой. То есть очень важно, чтобы медицинские работники были готовы к вероятности очередной пандемии», — отметила она.(AПA)