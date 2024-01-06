В главной информационной программе Швейцарской телерадиокомпании (SRF) транслировался обширный репортаж о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией и возможностях полного установления мира в регионе в ближайшем будущем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в репортаже под названием «Скоро ли наступит мир на Южном Кавказе?» указывается, что после продолжавшегося на протяжении 30 лет конфликта на Южном Кавказе надеются на восстановление мира и спокойствия в 2024 году.

Отмечается, что после того, как в сентябре прошлого года Азербайджан полностью установил свой суверенитет в Карабахе, наблюдается явное сближение в переговорах между Азербайджаном и Арменией относительно границы и населенных пунктов.

В начале репортажа рассказывается о городе Физули, который сегодня напоминает большую строительную площадку, сообщается, что в Физули, который на протяжении 30 лет находился в руинах, вновь кипит жизнь. Армении, оккупировавшей Физули в 1993 году во время Первой Карабахской войны и изгнавшей всех азербайджанцев из родных очагов, пришлось отступить с этих территорий в результате произошедшей три года назад войны, в которой были понесены огромные потери.

В репортаже среди факторов, усложняющих строительные работы на освобожденных территориях, особо отмечается проблема мин. Несмотря на то, что эта проблема усложняет ведение строительно-восстановительных работ, на сегодняшний день 30 процентов территории Физули очищено от мин, операции по разминированию непрерывно продолжаются. За короткий период времени правительство Азербайджана построило в этом городе около тысячи квартир, ключи от которых вручаются азербайджанским семьям, каждый месяц возвращающимся в родные края. Месседж Азербайджана вполне ясен: Армения больше не может претендовать ни на Физули, ни на другие территории Карабаха. В то же время население армянского происхождения может вернуться и снова жить на этих территориях при условии принятия азербайджанского гражданства.

В репортаже SRF Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу выразил мнение о желании Азербайджана изменить панораму всего Южного Кавказа: «Название этого региона не должно упоминаться с войнами и конфликтами в будущем, а с возможностями, деловыми связями, развитием и процветанием».

Кроме того, в репортаже отмечается, что в Баку в Администрации Президента Азербайджана наблюдается высокий уровень уверенности, поскольку этот мегаполис, расположенный на побережье Каспийского моря, является двигателем экономики всего региона. Обладающий богатыми нефтегазовыми ресурсами Азербайджан стал незаменимым партнером Европы после примененных санкций против России.

В репортаж вошли кадры, как 15 октября прошлого года Президент Ильхам Алиев поднимает государственный флаг Азербайджана в городе Ханкенди. Также отмечалось, что у Азербайджана есть сильные союзники, и в этой связи особо была подчеркнута роль Турции, которая всегда поддерживает нашу страну в военной и геополитической сферах.