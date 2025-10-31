Американские исследователи обнаружили повышенную частоту нейропсихических нарушений, в том числе аутизма, у детей, чьи матери переболели ковидом во время беременности. У 2.7% детей, родившихся после перенесенной внутриутробно коронавирусной инфекции, к трем годам было диагностировано расстройство аутистического спектра, — против 1.1% их ровесников из контрольной группы.

Результаты исследования, проведенного в штате Массачусетс, опубликованы в в журнале «Акушерство и гинекология». Авторы проанализировали медицинские карты 18 тысяч беременных женщин и их детей, родившихся в штате с марта 2020 по 31 мая 2021 года. Лабораторно подтвержденный ковид был диагностирован в этот период у 861 беременной женщины, и 16.7% родившихся у них детей к трем годам получили диагнозы тех или иных нарушений нейропсихического развития.

Частота таких нарушений в остальной группе составила 9.7%. Исключив возможное влияние других факторов риска, авторы исследования установили, что риск после внутриутробно перенесенного ковида повышен на 30%. А для расстройств аутистического спектра разница оказалась еще более значительной — 2.7% против 1.1%.

Особенно сильное влияние оказывала инфекция, перенесенная в третьем триместе беременности, — критический период для формирования воры головного мозга. Для мальчиков риск был выше, чем для девочек, отмечают авторы. (israelinfo.co.il)