Стартап Илона Маска Neuralink показала видео, на котором первый человек с вживлённым в мозг нейрочипом играет в онлайн-шахматы.

Герой трансляции – 29-летний Нолан Арбо. Восемь лет назад его парализовало ниже плеч в результате несчастного случая. В конце января ему имплантировали чип Neuralink в мозг. 20 февраля компания рассказала, что Арбо научился с помощью мысли управлять курсором компьютерной мыши на экране.

Бывший директор программы нейроинженерии в Национальных институтах здравоохранения США Кип Людвиг в комментарии Reuters заявил, что результат Neuralink нельзя считать прорывом. По словам Людвига, после операции прошло слишком мало времени, компании и пациенту придётся многому научиться. Вместе с тем Людвиг отметил положительный эффект для пациентов, которые теперь могут взаимодействовать с компьютером.

Илон Маск создал Neuralink в 2016 году. Через три года компания продемонстрировала прототип чипа. В мае прошлого года Neuralink получила одобрение американского медицинского регулятора для тестирования чипа на людях. При этом Управление по контролю за продуктами и лекарствами обнаружило в компании проблемы с ведением учёта и контролем качества экспериментов на животных. (svoboda.org)