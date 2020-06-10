Официальная статистика констатирует подорожание социально значимых продуктов

На волне сопряженного с карантинными мерами резкого продовольственного ажиотажа в розничной торговой сети дорожают социально значимые продукты.

В частности, по сравнению с мартом в апреле наибольший рост отмечен в ценах на продукты длительного хранения — рис, муку, гречневую и манную крупу, макаронные, молочные и колбасные изделия, баранину, говядину и куриное мясо, большинство видов фруктов и многие овощи, сахарный песок, водку и пиво. В то же время подешевели яйца, оливковое масло, помидоры, огурцы и лук.

Местные торговые сети на фоне неопределенной ситуации с распространением коронавируса с начала марта фиксируют повышенный спрос на ряд товаров первой необходимости, особенно макароны и крупы. На сложившуюся ситуацию указывают данные Госкомстата, констатирующие повышенный уровень инфляции в сегменте продуктов широкого потребления. В целом же данные по инфляции указывают на выборочное повышение цен в сегменте наиболее востребованной продукции.

Примечательно, что до сих пор неизвестна реакция на эти данные со стороны Государственного антимонопольного агентства и Агентства надзора потребительского рынка. Хотя очевидно, что торговые сети пользуются растущим в условиях ковидных мер правительства спросом на социально значимую продовольственную продукцию. И вот получается, что пока правительство борется с распространением опасной инфекции, выделяя бюджетные средства на поддержку материального уровня населения, рост цен понижает их эффективность. Проще говоря, выделяемые правительством средства могут утекать в чьи-то карманы и обстоятельства требуют соответствующей реакции профильных ведомств.

Кстати, похожая ситуация наблюдается в России. В Федеральную антимонопольную службу РФ уже начали поступать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты — крупы, в том числе гречку, сахар, муку. «Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки», — сообщил официальный представитель антимонопольной службы. Здесь уточнили, что при выявлении существенного повышения цен ФАС и ее территориальные органы проводят проверки его обоснованности. В том случае, если оно связано с антиконкурентным поведением участников рынка, принимаются меры антимонопольного реагирования.

Показательно, что повышению уровня инфляции за истекшие месяцы этого года в Азербайджане во многом поспособствовал именно рост цен на продовольствие, двукратно превысивший продовольственную инфляцию в РФ. Читайте: https://zerkalo.az/v-azerbajdzhane-dinamika-rosta-tsen-dolzhna-byt-nizhe-chem-v-rossii-no/

Госкомстат сообщает, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе — апреле составил 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (по итогам 2019 года инфляция фиксировалась на уровне 2,6%). При этом цены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия выросли аж на 6%, а непродовольственная продукция подорожала всего на 1,3%. Тарифы на оказываемые населению платные услуги повысились в цене на 0,4%.

Согласно данным Госкомстата, по сравнению с мартом в апреле зафиксирована инфляция на уровне 0,1%. Продовольствие, напитки и табак в этот период подорожали на 0,7%, непродовольственные товары — на 0,1%, цены на услуги снизились на 0,7%. Правительство Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2020 году на уровне 4,6%.