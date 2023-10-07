Агрессия России против Украины продолжается уже 18 месяцев. Хотя в первые месяцы войны Россия смогла захватить большие территории, часть из них украинской армии удалось освободить. В настоящее время контрнаступательные операции украинских военных продолжаются.

Эксперты полагают, что захватническая война России закончится нескоро. Хотя официальная Москва в сложившейся ситуации и хочет перейти к дипломатической фазе, Киев не согласен. На уровне президента Владимира Зеленского было заявлено, что Украина не намерена прекращать свои контратаки до тех пор, пока полностью не освободит оккупированные территории и не обеспечит свою территориальную целостность.

Наш соотечественник, журналист Идрак Джамалбейли, проживающий в Киеве и регулярно готовящий репортажи с фронта, ответил на вопросы AYNA о ходе войны и положении, проживающих там азербайджанцев. Он рассказал, что сейчас бои идут в основном в направлении Донбасса и Запорожья:

— У украинской армии есть преимущество. В направлении Запорожья освобождены многие пункты, правда, процессы идут медленно. Причина в том, что Запад не поставляет обещанное вооружение вовремя. Россия же этим пользуется и укрепляет линию обороны. Территории практически полностью заминированы. Чтобы избежать потерь, военным приходится продвигаться буквально шаг за шагом. Это очень сложно.

Я не раз бывал в зоне боевых действий, разговаривал с военными. Очень трудно двигаться вперед. По мере продвижения украинских войск и техники Россия наносит удары с воздуха. Сейчас западные партнеры предоставили Украине F-16, хотя и в небольших количествах, но, есть надежда, что продолжение будет. F-16 предназначены для перехвата российских авиаударов, блокирующих продвижение украинских военных. Поэтому Зеленский хочет, чтобы системы ПВО были доставлены в ближайшее время. F-16 имеют решающее значение для противовоздушной обороны пехоты и артиллерии во время контратак.

Украинская армия уже преодолела несколько оборонительных заслонов россиян в направлении Запорожья, и медленно продвигается вперед. Есть прогресс и в донбасском направлении: украинским военным осталось буквально 3 километра до военного аэродрома. То есть, украинская армия хоть и медленно, но упорно продвигается.

— Недавно был отправлен в отставку министр обороны Украины Алексей Резников. На его место назначен Рустам Умеров. Насколько была важна такая перестановка кадров во время активных боевых действий, и каких успехов сможет добиться Умеров?

— Слухи об отставке Резникова ходили уже давно. Зеленский позволил ему остаться на посту министра на некоторое время. Было некоторое недовольство деятельностью Резникова, и было ясно, что его снимут. Отмечу, что должность министра обороны в Украине носит формальный характер, он, скорее, чиновник. Министр обороны обязательно должен быть гражданским лицом. Назначенный на эту должность Умеров — тоже не военный кадр. Министерство обороны исполняет функцию гражданского контроля за военным сектором. Основные военные вопросы решает начальник Генерального штаба.

Кстати, не буду называть его имя, но один из высокопоставленных офицеров из окружения Залужного – наш соотечественник, азербайджанец. В боях за Украину у него немало заслуг.

— Кстати, о наших соотечественниках, там воюет много азербайджанцев. Как у них дела?

— Сегодня в Украине живут тысячи азербайджанцев, которые сражаются за Украину. Они с первого дня встали на защиту страны, которую считают своей второй родиной, и готовы отдать жизнь за Украину. С начала войны 37 азербайджанцев погибли, сражаясь за территориальную целостность Украины, и стали шехидами. Есть и ветераны. И украинцы благодарны за эту поддержку азербайджанцам.

— Есть информация о том, что некоторые наши соотечественники уехали из Украины после начала войны, кто-то вернулся в Азербайджан, кто-то выехал в другие страны. Возвращаются ли они, и что думают те, кто возвращается?

— Не все возвращаются, конечно, но и тех, кто вернулся немало. Они возвращаются в свои дома и продолжают работать. Прошло 18 месяцев с начала войны, люди уже не испытывают такого волнения, как раньше. Все уже привыкли к сигналам тревоги и прекрасно знают, что надо делать.

— В прошлом году Россия наносила удары по энергосистеме Украины, люди месяцами оставались без света, газа и воды. Какие-то меры предпринимаются в этом году?

— Ожидается, что и этой зимой российская армия будет бомбить энергоблоки. Об этом есть сведения у разведки. Скорее всего, массированных ракетных атак, как в прошлом году, не будет, потому что у русских мало оружия. Понятно, что они все равно будут наносить удары по энергетическим объектам, но уже не так много.

Украина принимает меры по предотвращению атак на энергетическую инфраструктуру, чтобы люди больше не испытывали трудностей зимой. Сегодня небо Киева защищено, воздушное пространство столицы контролируется современным вооружением. Но, чтобы полностью предотвратить массированные ракетные атаки, оружия недостаточно. Недавно Президент Украины обратился по этому поводу к западным партнерам и мировому сообществу.

Автор: Анар Байрамоглу