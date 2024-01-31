Москва будет рассматривать возможную конфискацию своих активов Евросоюзом как торговую войну, и ответ на нее будет очень жестким.

Как передает #, об этом на сегодняшнем брифинге сказала представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, позиция Москвы по возможной конфискации российских активов, незаконно заблокированных в ряде юрисдикций Запада, остается неизменной.

«Мы рассматриваем подобные действия не только как банальное воровство, но и как буквально торговую войну, как эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны. Любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, являлись бы грубым нарушением международного права. Кстати, это было бы грубым нарушением внутреннего законодательства этих стран, и всех двусторонних документов, обязательств. Единственное, что их отодвигает от последнего шага, — это последствия. Они видят, что мы отвечаем, их это, мягко говоря, удручает, и они понимают, что ответ будет чрезвычайно жестким», — подчеркнула она.