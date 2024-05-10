В пятницу, 10 мая, была представлена официальная песня Евро-2024 по футболу.

Ее написали и исполнили итальянцы из Meduza, американская поп-рок группа OneRepublic и немецкая певица Ким Петрас (Leony), а сама композиция получила название – Fire (огонь), передает zn.ua.

Песня станет главной композицией финальной стадии. Ее будут использовать при выходе команд на поле и в телевизионных заставках.

«Песня, написанная Райаном Теддером из OneRepublic и спродюсированная MEDUZA, сочетает в себе хаус-вайб итальянской группы, захватывающие звуковые ландшафты OneRepublic и качественный поп Leony. Заведомый хит воплощает в себе пыл и дух любителей футбола и музыки», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Напомним, сборная Украины в четвертый раз подряд выступит на чемпионате Европы. Команда Реброва будет играть в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.

Матчи пройдут в трех немецких городах: Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте. Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.