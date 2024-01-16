Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси принял решение не посещать церемонию The Best от ФИФА, по итогам которой он был признан лучшим футболистом 2023 года, из-за нежелания пропускать тренировки американского клуба. Об этом сообщает Гильема Балаге в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинский футболист выразил желание наилучшим образом подготовиться к новому сезону «Интер Майами». В свою очередь, посещение церемонии, проводившейся вчера, 15 января, в Лондоне могло повлиять на то, что Месси пропустил бы несколько дней тренировочного процесса.

Подчёркивается, что 36-летний футболист крайне ответственно относится к предсезонной подготовке с «Интер Майами», поскольку хочет быстрее адаптироваться к футбольному календарю МЛС, отличающемуся от европейского. (championat.com)