Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси не принял участия в четвертьфинальном матче Кубка лиг против мексиканского «Тигреса».

Как отмечает телеканал ESPN, нападающий был вынужден пропустить игру из-за незначительной мышечной травмы.

3 августа Месси получил травму в матче против мексиканской «Некасы» (2:2, 5:4 — по пенальти). После этого футболист пропустил две игры из-за мышечного повреждения правой ноги. 17 августа аргентинец вышел на замену после перерыва в матче Главной футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1), забив победный гол и отдав результативный пас в заключительном взятии ворот той встречи.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интер Майами», дублем отметился уругвайский форвард Луис Суарес. В полуфинале клуб сыграет с американским «Орландо».