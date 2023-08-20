Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг MLS + MX, записав на свой счет десять забитых мячей.

Форвард забил десятый матч в финальном поединке против «Нэшвилла» (1:1, 10:9 пен), открыв счет на 23-й минуте игры.

У ближайшего преследователя Бонгокуле Хлонгване семь забитых мячей.

Для форварда этот трофей стал 44-м в карьере, считая завоеванные титулы и за сборную, и на клубном уровне. Он стал самым титулованным футболистом в истории. Он завоевал первый трофей в составе «Интер Майами», для клуба этот титул первый в истории.

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. В летнее трансферное окно 2023 года аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» на правах свободного агента и дебютировал за американский клуб, отличившись голом со штрафного в первом матче.

Форвард — семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.