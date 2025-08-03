Аргентинский нападающий «американского «Интер Майами» Лионель Месси получил травму в матче второго тура Кубка Лиг с мексиканским клубом «Некакса».

Звездный форвард травмировался уже на 11-й минуте игры и не смог продолжить встречу. Вместо Месси на поле появился Федерико Редондо. А уже через минуту после замены «Интер» повел после дальнего удара Теласко Сеговия.

Основное время поединка между командами завершилось со счетом 2:2. В составе «Интер Майами» также гол оформил Жорди Альба, а за мексиканский клуб отличились Томас Бадалони и Рикардо Монреаль. Победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти, где футболисты американской команды оказались точнее — 5:4.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».