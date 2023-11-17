Стало известно, по каким причинам азербайджанская делегация не примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая пройдет 18-20 ноября этого года в столице Армении Ереване.

Как сообщил # руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев, хотя двумя годами ранее предусматривалось, что в 2023 году осенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Узбекистане, эта страна отказалась от проведения мероприятия.

«Председатель Национальной ассамблеи Армении Ален Симонян 13 июня 2023 года направил президенту ПА ОБСЕ письмо о готовности принять осеннюю сессию, и в связи с отсутствием других кандидатов обращение было принято.

Неуважение к азербайджанскому флагу, проявленное на глазах у премьер-министра этой страны Николом Пашиняном во время международного спортивного мероприятия в Армении 14 апреля текущего года, организация митинга членами парламента Армении, журналистами, блогерами в связи с немедленным освобождением лица, совершившего это преступное деяние, вызвали справедливое недовольство азербайджанской общественности.

Кроме того, мы обеспокоены преобладающим в Армении чувством враждебности и ненависти к нашей стране, ярко проявляющимися антиазербайджанской пропагандой и азербайджанофобией.

По этим веским причинам азербайджанская делегация не примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Ереване 18-20 ноября этого года. Также следует отметить, что принятие там каких-либо решений или рекомендаций в отношении нашей страны без нашего участия будет считаться необоснованным», — подчеркнул Азай Гулиев.