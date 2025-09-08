Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие во встрече, приуроченной к 80-летию основания Организации Объединенных Наций, которая состоится в Нью-Йорке (США) с 23 по 30 сентября.

Как передают иранские СМИ, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Согласно закону, Америка не имеет права ограничивать поездку иранской делегации в Нью-Йорк, но они это делают», — добавил Багаи.

Напомним, что госдепартамент США рассматривает специальные ограничения для поездок делегации Исламской Республики в ООН в этом месяце. Эти ограничения могут касаться передвижений чиновников Ирана за пределы Нью-Йорка и покупок в оптовых магазинах.