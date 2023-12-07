Совет Федерации на заседании в четверг назначил дату президентских выборов в России на 17 марта 2024 года. Распоряжение цитируют российские государственные новостные агентства.

Дата голосования определяется федеральным законом, но распоряжение сенаторов даёт формальный старт предвыборной кампании. Изначально предполагалось, что документ будет выпущен 13 декабря, заявлял лидер КПРФ Геннадий Зюганов и источники нескольких СМИ.

О своём намерении участвовать в выборах заявили Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналист из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть партия «Новые люди», сообщали в её пресс-службе.

Принятые в 2020 году поправки в российскую конституцию позволяют выдвинуться на пятый срок действующему президенту Владимиру Путину. Ранее он заявлял, что расскажет о своих планах после официального назначения даты выборов.

Путин будет выдвинут на выборы, и Кремль рассчитывает на лёгкую победу, писали российские СМИ и мировые агентства со ссылкой на источники во внутриполитическом блоке Администрации президента. По данным «Медузы» и «Вёрстки», перед чиновниками поставлена задача обеспечить президенту больше 80 процентов голосов.

Кандидатуру Путина, как ожидается, поддержат на предвыборных съездах парламентские партии «Справедливая Россия — За Правду» и «Единая Россия». Однако выдвинуться он может как самовыдвиженец, писал «Коммерсантъ». (svoboda.org)