Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик, вероятнее всего, возглавит каталонскую «Барселону». Каталонский клуб планирует объявить об этом в четверг, 30 мая, сообщает испанский журналист Хавьер Валлс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между спортивным директором Деку и немецким специалистом по телефону прошли успешно. Немец согласен возглавить команду, вне зависимости от финансовых трудностей каталонцев. Также сообщается, что нынешний главный тренер Хави уже узнал о решении руководства назначить Флика.

В СМИ сообщается, что на следующей неделе руководители каталонского клуба проведут встречу с Хави, на которой проанализируют итоги его работы в этом сезоне и примут решение о том, стоит ли прекращать сотрудничество с нынешним тренером.

Напомним, «Барселона» за тур до конца сезона гарантировала себе второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. В заключительном туре Примеры команда встретится с «Севильей». (championat.com)