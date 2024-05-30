Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик возглавил испанскую «Барселону». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Назначив Ханса Флика тренером, «Барселона» выбрала человека, хорошо известного благодаря высокому прессингу, интенсивному и дерзкому стилю игры своих команд, который принёс ему большие успехи на клубном и международном уровнях. Он выиграл практически всё, что только можно выиграть в мире футбола», — написано в заявлении клуба.

Ханс-Дитер Флик прокомментировал своё назначение на пост главного тренера каталонской команды.

«Философия команды соответствует моей – я тоже предпочитаю атакующий футбол с владением мячом. И мы будем двигаться именно в этом направлении. В «Барселоне» одни из лучших воспитанников в мире. В основной команде виден сплав опыта и таланта молодых футболистов. Мы сделаем всё для их развития.

Будем работать совместно со спортивным директором клуба Деку и президентом Лапортой. Командная работа для меня на первом месте. Вместе мы сосредоточимся на том, чтобы достичь задачи этой команды. Я безмерно рад, что мне придётся поработать со всеми этими людьми в таком клубе», — приводит слова Флика AS.

Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

Хави отказался от неустойки «Барселоны» в € 12 млн, зная финансовое положение клуба. Взамен испанец потребует, чтобы весь штаб получил каждый евроцент отступных. Даже скауты. На них уйдёт примерно € 3 млн. (championat.com)