Граждане любой суверенной страны, по определению, соглашаются подчиниться политическому устройству своего государства. А вот государство берет на себя обязательство, в меру своих возможностей, заботиться о своих гражданах, соблюдать справедливые законы и способствовать процветанию общества. Максима — «Каждый народ заслуживает своего повелителя», на мой взгляд, как раз об этом. Социальный заказ общества может быть осознанным либо неосознанным, когда идеи витают в воздухе. Но обязательно находятся деятели, улавливающие эти идеи и способные спекулировать на них. Процесс обоюдный. Форматированием общественного сознания занимались во все времена с переменным успехом. Однако совершенное оболванивание, лишение права на собственное мнение, на свободу слова, мы наблюдаем в тоталитарных государствах, то есть в государствах, контролирующих все виды деятельности граждан. Мы знаем, что такое тоталитарное государство. Мы в нем жили. В Советском Союзе. Когда государство, а не граждане решает кто враг, а кто друг, кто нацист, а кто пацифист, «что такое хорошо, а что такое плохо», список длинный. Но даже в СССР были проблески инакомыслия. Современная Россия стала совершенным тоталитарным государством. Ужас заключается в том, что огромная масса населения под воздействием пропаганды утрачивает способность к рефлексии. Мыслительный процесс заменяется готовыми лозунгами, клише, долгое время вбивавшимися в сознание. Одним из важных инструментов сохранения в рабском положении большого числа людей является страх. Карательные органы – фундамент тоталитарного государства. В качестве поощрения за хорошее (в понимание власти) поведение, граждане могут получить некоторые финансовые бонусы.

Неужели какое-либо общество может осознанно, либо неосознанно стремиться к тоталитарному режиму? Возможно ли такое? Судя по тому, как раз за разом Российское государство выбирает себе в качестве главы кровавого диктатора, не исключаю такой возможности. Агрессию России против Украины невозможно объяснить с позиций здравого смысла. Никак.

Вот что пишет российский журналист.

NVGAZETA.ru

«Чужой земли мы не хотим ни пяди»

№84–86 от 4 мар 2022 г.

Дата публикации: 4 мар 2022 г.

Так ведь она нам и не чужая

Александр Сидоров

«Многие пеняют российскому руководству на то, что оно вместе с Крымом не присоединило и другие области Новороссии: Мариуполь, Одессу, Харьков и проч. – к сегодняшнему дню всё это могло быть российским. И скольких жертв можно было бы избежать! А теперь эти города придётся отбивать, и без боевых потерь такие операции не обойдутся.

Я бы согласился, если бы не одно но. Военное командование страны знакомо с ситуацией намного лучше, чем любой из нас. Во-первых, вспоминая грузино-российский конфликт 2008 года, следует отметить, что наша армия была недостаточно к нему подготовлена, что и отмечалось позднее. А ведь грузины представляли собой невеликую опасность.

Во-вторых, напомню русское: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги – а по ним ходить!». Политика – это не только боевые действия, но и экономика, санкции, информационные войны. Надо реально рассчитывать свои силы. И такой расчёт у руководства страны, судя по всему, есть. Оно отстаивает интересы России постепенно, но твёрдо. 8 августа 2008 года была Грузия (впрочем, там инцидент спровоцировал Михаил Саакашвили), затем 23-24 февраля 2014 года к нам вернулся Крым, а теперь, когда сил и средств достаточно для дальнейшего противостояния НАТО на западе, настала пора продвигаться дальше. Хотя я согласен: упущено много реального времени.»

Привела выдержку из статьи Александра Сидорова, для того, чтобы стало ясно, что не все в России, к нашему огромному сожалению, могут отрицательно ответить на вопрос «хотят ли русские войны». Судя по тексту Сидорова многие не просто хотят, а подталкивают свое руководство к войне. Граждане не только одобряют политику «партии и правительства», а требуют решительных действий. В статье программа дальнейшего продвижения российского воинства обозначена, возможно не все цели определены, но для начала, вполне конкретно сказано, чего ждать от «миролюбивой» российской политики.

Некоторые мои френды на Фейсбуке после моих постов в защиту Украины стали убеждать меня в том, что я не права, что НАТО, что бандеровцы, что украинские нацисты… Вы знаете их аргументы. На мое заявление о том, что не НАТО напало на Россию, и что не украинцы бомбят Москву, Питер, Рязань, а совсем наоборот, мне напомнили о Донбассе, Луганске, о сепаратистах. Что такое сепаратисты мы знаем, мы жили и живем с этим горем около тридцати лет. Наши города в Карабахе, цветущие когда-то города, превратили в руины армянские оккупанты. Смотришь на страшные развалины и задаешься вопросом. Для чего им понадобилась эта земля, эти города, если они превратили их в руины? Там ведь никто не жил. Для чего порушили столько жизней, пролили столько крови? Изуродованную землю армянские оккупанты начинили минами, чтобы тот, кто посмеет ступить на эту землю взорвался, был убит на месте.

Как заявил российский президент Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2018 году: «А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут». И кто сейчас жертва агрессии? Как мне казалось, любой здравомыслящий человек согласится с тем, что агрессия – это когда войска одной страны входят на территорию другой страны и начинают войну. Войну в Украине начала Россия. Бомбардировку мирных городов, убийство мирных граждан российские власти фарисейски называют «специальной военной операцией». Это не война, утверждают не только российские власти, но и пропагандисты, затуманившие сознание большого числа российских граждан, совсем как когда-то пропаганда нацисткой Германии, это не война, это — защита «русского мира». Они видят мир, словно в кривом зеркале. «Это не русские бомбят Киев. Они сами бомбят свои города», — комментарий из соцсети. Министр иностранных дел России Лавров на пресс конференции в Анталье 10 марта заявил, что «Россия не нападала на Украину». Что возразить на подобное заявление?

Волна ненависти к России и русским поднимается. Это ужасно, то что происходит. Великая нация погружается во тьму. Украинцы не простят им крови своих близких и порушенные города. Украинцы, у которых много русских родственников. Нам хорошо знакомо это чувство. Мы стали врагами с нашими соседями армянами. И никто не сможет предсказать, как скоро затянутся раны. Да и вообще, когда закончится этот кошмар, и «великий и ужасный» русский правитель будет остановлен. Потому как сам, приходится признать страшную очевидность, он не остановится. Русские друзья откройте глаза и посмотрите на то, что происходит у вас на родине в России и в уже небратской Украине!