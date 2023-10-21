Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Parisie заявил, что Париж и Ереван в 22 октября оформят договоренности о покупке французских вооружений, включая сферу противовоздушной обороны (ПВО).

По словам министра, необходимо позволить Армении защитить свои границы и гражданское население.

«Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба», — сказал он.