Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в «покупке» избирателей в преддверии местных выборов, которые пройдут в воскресенье, 5 ноября.

По словам Санду, которые цитирует агентство Reuters, за два месяца Москва перевела «преступным группам» сумму, эквивалентную почти пяти миллионам долларов. Среди них – партия евроскептиков «Шор», которую называют пророссийской. В июне 2023 года суд признал её «неконституционной», но в октябре допустил до выборов.

«Раньше Россия покупала тех людей, которые управляли Молдовой», — сказала Санду, имея в виду коррупционные скандалы в предыдущем правительстве, пишет Reuters. «Больше такой возможности у неё нет. Теперь она покупает молдавских граждан», – продолжила Санду.

Она призвала полицию наказать виновных, а избирателей – поддержать её однопартийцев на грядущих выборах, чтобы продемонстрировать одобрение нынешнего проевропейского курса страны. (svoboda.org)