Грузинский Bank of Georgia объявил о покупке за $303,6 млн армянского Ameriabank, одним из совладельцем которого значится миллиардер Рубен Варданян. Сделка может быть закрыта в первом квартале 2024 года, после одобрения регуляторов. Варданян находится под арестом в Азербайджане

Bank of Georgia Group (BOGG) объявила о сделке по приобретению 100% акций армянского Ameriabank, одним из владельцев которого является миллиардер Рубен Варданян (состояние, по данным Forbes Real-Time, $1,1 млрд). Сумма сделки составит около $303,6 млн и рассчитана исходя из 0,65x стоимости чистых активов Ameriabank по состоянию на 31 октября 2023 года и 2,6x P/E прошлого года.

Сначала Bank of Georgia выкупит 90% Ameriabank, еще 10% останутся у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и будут переданы BOGG в рамках соглашения акционеров об опционе, следует из презентации грузинской группы. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2023 года, после ее одобрения собраниями акционеров и регуляторами.

Управление Великобритании по финансовому регулированию (The Financial Conduct Authority, FCA) уже утвердило циркуляр сделки, отметила пресс-служба Ameriabank. Bank of Georgia Group зарегистрирована в Соединенном Королевстве, ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже и входят в список индекса FTSE-250.

После сделки BOGG инициирует процесс переименования и ребрендинга, отмечается в заявлении группы. В заявлении Ameriabank подчеркивается, что после сделки банк продолжит деятельность под своим брендом и действующим руководством.

Согласно данным на сайте Ameriabank, его основными акционерами сейчас являются Imast Group (CY) Limited — 48,82%, ЕБРР — 17,71%, Азиатский банк развития — 13,91% и ESPS Holding Limited — 12,05%. Косвенным существенным акционером Imast Group назван Варданян. (Forbes)