После победоносной 44-дневной отечественной войны, Азербайджан последовательно, шаг за шагом добивается восстановления своего полного суверенитета и над территорией в Карабахе, где временно размещены миротворческие силы РФ.

При этом Баку успешные дипломатические шаги в этом направлении, сочетает временами и с аккуратным применением «мягкой силы», когда в этом возникает необходимость. По крайней мере, на исходе второго года после завершения войны, у этнических армян, проживающих в Карабахе, постепенно приходит понимание неизбежности реинтеграции в Азербайджанское государство.

Они видят, что Баку не на словах, а на деле предлагает им лучшие условия проживания, чем было на протяжении 30 лет нахождения под диктатом Армении, приведшему к упадку и разрухе в некогда благодатном крае.

В частности, судя по информации из социальных сетей, армяне Карабаха восхищены качеством новой автомобильной дороги, построенной для них азербайджанским правительством для транспортного сообщения с Арменией.

При этом Азербайджан построил не только эту дорогу, но с учетом пожеланий армян Карабаха, за короткий срок проложил еще 5-километровый временный участок для соединения трассы с прежней автострадой на границе с Арменией из-за того, что Ереван даже не начинал еще работу на своем участке.

Шагом в позитивном направлении развития процессов стали и встречи азербайджанских гидрологов с местными специалистами для совместного использования ресурсов Сарсангского водохранилища.

Но, видимо, налаживание мирной жизни в Карабахе после 30 лет правления военной хунты, изолировавшей регион от цивилизованного мира, не устраивает армянскую диаспору и ее влиятельных покровителей в различных центрах мировой политики.

Одни пытаются реанимировать давно приказавшую долго жить Минскую группу ОБСЕ. Другие видимо решили пойти другим путем — использовать для срыва мирного процесса капитал.

Именно так следует расценивать появление в Карабахе российского миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна, у которого вдруг пробудились чувства «патриотизма» и «национальной солидарности».

Тридцать лет ничего не делавший для вывода карабахских армян из нищенского состояния Варданян, вдруг вспомнив о них, решил оставить роскошную жизнь в Москве, отказаться от российского гражданства и перебраться на территорию, где все еще сохраняется угроза военных действий. Варданян пафосно объявил об основании так называемого «Фонда безопасности и развития Арцаха» и пожертвовал ему часть своего состояния.

Все это очень похоже, на плохо завуалированный сценарий определенных политических кругов России, которые стараются сохранить Карабах как источник напряженности и плацдарм для дальнейших провокаций в регионе, с целью сохранения его в орбите Кремля.

Заодно обеспечив «успешную историю» для Варданяна в Карабахе, эти силы могут продвинуть его и на пост руководителя Армении, таким образом окончательно сорвав плавный и осторожный разворот Еревана, при нынешнем руководстве, в сторону Запада.

Технология введения в политику олигарха для продвижения российских интересов на Южном Кавказе не нова. В свое время, эта модель не безуспешно была апробирована в Грузии, когда для изменения общественных настроений был запущен проект раскрутки «патриотического» образа олигарха Бидзины Иванишвили, сколотившего миллиардное состояние в России и до сих пор остающегося среди акционеров «Газпрома». Именно после того, как Иванишвили стал доминирующей фигурой в грузинской политике, и сегодня остается таковой, управляя процессами из-под тени, процесс евроинтеграции этой страны существенно замедлился. Характерно, что в российско-украинской войне официальный Тбилиси подчеркнуто отмежевался от поддержки Украины и также красноречиво дистанцировался от антироссийских санкций.

Возможно, похожий сценарий российские политтехнологи прорабатывают и в Карабахе, делая ставку на «десантированного» сюда Варданяна. Очевидно, ему отведена роль поджигателя затухающего здесь костра агрессивного сепаратизма. Варданян призван вдохнуть новую жизнь в армянский воинствующий национализм в Карабахе, восстановить подорванную веру в иллюзию «независимости Арцаха», остановить тех, кто, разуверившись в идеях сепаратизма, стал покидать регион, помешать тем, кто стал понимать безальтернативность благополучного существования в составе Азербайджана.

На Варданяна также возлагается задача консолидировать финансовую помощь армянской диаспоры для Карабаха. Ведь, 44-дневная война обнажила многие истины, в том числе и ту правду, что клептократические руководители Армении – уроженцы Карабаха и сам сепаратистский режим многие годы просто банально разворовывали помощь, направляемую армянами из-за рубежа.

Теперь, Варданян попытается восстановить эту помощь. Неслучайно, новый «мессия» армянского сепаратизма в Карабахе после громогласного объявления своих амбиций в Карабахе под листвой древнего платана, сразу же поспешил во Францию для встреч с лидерами диаспоры в стране, где самая многочисленная община армян в мире.

Но, если Варданян и его покровители всерьез рассчитывают на то, что Азербайджан будет созерцать реинкарнацию идей «независимости Арцаха» или «миацума» карабахских армян с «матерью Арменией», то глубоко заблуждается.

Любые попытки отказа от соглашения, зафиксировавшего итоги 44-дневной войны, будут решительно пресечены.

И контртерростическая операция «Возмездие» в начале августа показала силу и мощь Азербайджанской Армии и ее решимость на корню пресекать угрозы национальной безопасности. Азербайджан показал, что даже в условиях присутствия российских миротворцев не оставит без ответа любую провокацию.

Поэтому план реваншистов атаковать азербайджанских солдат, спрятавшись за спины российских военных полностью провалился.

Ответ азербайджанской армии оказался ассиметричным и сокрушительным.

Так что Варданяну и другим деятелям, претендующим на роль лидеров армянства надо хорошо подумать. Если, они действительно хотят добра своему народу, то пусть займутся благотворительностью и не влезают в политику.

А о правах и безопасности своих граждан армянской национальности, проживающих в Карабахе, азербайджанское государство само позаботится. Как показала 44-дневная война, ни одна внешняя сила не способна повлиять на политику азербайджанского руководства.

А Шушинская декларация о союзничестве между Азербайджаном и Турцией является гарантом какого-либо военного вмешательства третьих сил.