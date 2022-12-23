Деятельность миллиардера Рубена Варданяна носит преступный и авантюристический характер.

Как сообщает российское бюро Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

«Деятельность Варданяна, который находится в этом регионе, носит авантюристический характер. Чем раньше он покинет регион, тем лучше для всех. Потому что в первую очередь страдает местное население, это мешает процессу реинтеграции местного населения», — заявил глава МИД Азербайджана.

Несмотря на то, что эти люди не имеют никакого отношения к Карабаху, они считают себя его руководителями, и после их прихода расхищение ресурсов нашей страны ускорилось. По этой причине в последние месяцы между азербайджанской стороной и российскими миротворческими силами были проведены переговоры, достигнуто соглашение.

После этого азербайджанские специалисты, отправившиеся с целью проведения мониторинга на территории, не были туда допущены армянами. Активисты и общественность, потеряв надежду на мирное урегулирование вопроса, приняли решение провести акцию», — подчеркнул глава МИД.

Он призвал все заинтересованные стороны способствовать процессу реинтеграции армянского населения, добавив, что азербайджанская сторона делала шаги в этом направлении и готова продолжать их в будущем.

В свою очередь Сергей Лавров отмежевался от Рубена Варданяна, заявив, что он никакого отношения к России не имеет.

«По просьбе Варданяна Президент России лишил его гражданства. Его поездка в Карабах не имеет никакой связи с Россией», — сказал Лавров.