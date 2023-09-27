27 сентября в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Рубен Варданян, 1968 года рождения, незаконно въехавший в страну и работавший в должности так называемого «государственного министра Нагорно-Карабахской Республики», был задержан на ППП «Лачин» при движении из Азербайджана в направлении Армении.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Варданяна доставили в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы.

Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения.