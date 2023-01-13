Показательно лишенный российского гражданства армянский миллионер Рубен Варданян сделал целый ряд новых заявлений, не комментировать которые просто невозможно. Уж больно нелепыми они являются. Уж больно очевидно, что Рубен Карленович явно пребывает в плену чудовищных иллюзий. И ладно бы он сам жил в отрыве от реальности. Так нет же — он погружает в нее всех иных.

«Дорогу в Лачинском коридоре должны разблокировать руководители всех нормальных государств и общество», — заявил он во время телемоста Ханкенди – Ереван под названием «Арцах: месяц блокады». Уже само название мероприятия, как и его формат, сигналит о неготовности Варданяна и его кураторов исходить из существующих реалий.

Он трезвонит про какой-то никем не признанный «Арцах», когда Армения, по итогам четырехсторонней встречи в Праге, признала территориальную целостность Азербайджана, включая и Карабахский экономический район, частью которого является Ханкенди, где незаконно пребывает Варданян. Да и сам телемост Ханкенди- Ереван уж больно напоминает обещанный «гроссмейстером» Бендером, но так и не состоявшийся межпланетный шахматный конгресс в Нью-Васюках.

Еще более смехотворным было озвученное Варданяном предложение. Он, как выясняется, позволяет себе просто трамвайное хамство, разделяя государства на «нормальные» и «ненормальные». Критериев разделения он не назвал. Но я хочу напомнить, что по словам Пашиняна, Армения не может самостоятельно обеспечить собственную безопасность, а гарантом безопасности Еревана является Россия.

Это была констатация того, что у Армении просто не может быть независимой внешней политики. Потому, что гарант безопасности РА, то есть Россия, всегда будет в состоянии отрезвить официальный Ереван, если там подумают о чем-то, не устраивающем Москву. При этом, даже не возникает вопрос — является ли такая Армения «нормальным» государством? Ответ на него очевиден.

Кстати, о «нормальности» и «ненормальности». Имеет смысл обратить внимание на то, как легко и просто Варданян дезавуировал… самого себя. «Блокада не стопроцентная, — заявил он в прямом эфире в Facebook. – У нас есть и своя «дорога жизни», которая дает возможность привезти немного лекарств и еды». Что это за дорога, где она проходит — он не уточнил. Но даже сказанного было достаточно, чтобы понять, насколько нелепой была ложь, звучавшая из Ханкенди. Причем, им же, Варданяном, в первую очередь и озвученная.

Складывается устойчивое впечатление, что этот персонаж, решивший поиграть в большую политику, попросту тонет в потоках собственной лжи. При этом демонстрируя полное непонимание азов этой самой большой политики. В противном случае, он бы не стал нести ахинею, взывая сам не знаю к кому, в связи с вопросом разблокирования Лачинского коридора.

Он сам, находящийся под опекой российских миротворцев, не может не знать, что дорогу эту заблокировали именно они. И до сих пор блокируют, препятствуя доступу азербайджанских экологов на золоторудное месторождение «Гызылбулаг» и медно-молибденовое месторождение «Демирли», которые подверглись грабежу со стороны карабахских сепаратистов. И Варданян уже не скрывает того, что мечтает о долгосрочном пребывании россиян на нашей земле.

«Миротворцы должны тут остаться и остаться на десятки лет, обеспечив безопасность в регионе», — размечтался он. В реальности же, достаточно просто прочитать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, чтобы понять глупость Варданяна. «Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», — говорится там.

Азербайджан уже не раз говорил о том, что не намерен продлевать срок пребывания российских миротворцев в зоне их временной дислокации. Этого достаточно для реализации данного пункта трехстороннего заявления. Проще говоря, в апреле 2025 года Азербайджан официально уведомит Россию и Армению на сей счет. После чего, в ноябре 2025 года российских миротворцев на нашей земле не будет. И в этой связи возникает всего один вопрос — покинет ли Варданян Ханкенди до ноября 2025 года или попытается устраивать провокации и далее? Мне лично кажется, что данный проект лопнет, как мыльный пузырь даже гораздо раньше.