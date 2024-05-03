Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики, Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев совершил официальный визит в Исламскую Республику Иран.

Как сообщили # в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в рамках визита состоялись встречи с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Ирана генерал-майором Азизом Насирзаде и другими высокопоставленными лицами.

На встречах были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также проведён обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.