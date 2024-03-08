Министр обороны Великобритании Грант Шаппс совершил визит в Киев.

Об этом он сообщил в своем аккаунте «Х».

«Я в Киеве, чтобы бить тревогу демократическому миру – мы должны быть уверены в том, что Украина победит в этой войне.

Великобритания предприняла шаги, чтобы сделать больше, чем когда-либо прежде, с помощью нашего крупнейшего на сегодняшний день пакета военной поддержки. Теперь каждая нация должна последовать этому примеру и обеспечить победу свободы над тиранией. Как мы можем говорить о наших ценностях демократии и свободы, если позволим такому диктатору, как Путин, захватить власть в демократической стране», — сказал министр.