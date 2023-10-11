Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Румынии Ион-Марчел Чолаку на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Отметив успешное развитие стратегических отношений между Азербайджаном и Румынией, он подчеркнул, что Азербайджан и Румыния являются не только партнерами, но и дружественными странами.

По словам премьер-министра, Румыния является первой страной ЕС, подписавшей соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в транспортной сфере, в то же время существуют хорошие возможности для укрепления транспортного сообщения между Черным и Каспийским морями.

В этой связи уместно напомнить, что в июле прошлого года между Азербайджаном и Европейской комиссией был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики. На основании этого меморандума Азербайджан планирует к 2027 году удвоить наши поставки газа на рынок Европейского Союза. В итоге, газ из Азербайджана доставляется в Грузию, Турцию, Болгарию, Италию, в этом году начнутся поставки в Румынию, а если все межсистемные газопроводы будут успешно работать, то до конца года и в Венгрию, и Словакию. Газ из Азербайджана, поставляемый по Южному газовому коридору (ЮГК), стал «подушкой безопасности» для многих государств.

Но ведь и это еще не все. В декабре прошлого года лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали соглашение о прокладке подводного электрического кабеля по дну Черного моря для обеспечения азербайджанской энергией Европы. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала амбициозным проект Черноморского электрического кабеля, по которому Азербайджан будет поставлять электроэнергию в Европу.

«Могу только сказать: какой амбициозный проект ! Он соединит нас по обеим сторонам Черного моря и пойдет дальше в сторону Каспийского моря — как для цифровой связи, так и для энергетики», — заявила в субботу фон дер Ляйен на церемонии подписания в Бухаресте «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».

Сейчас на фон дер Ляйен оказывается сильное давление. От нее требуют осуждения Азербайджана за то, что наша страна… восстановила свои суверенитет и территориальную целостность, победив такое явление, как сепаратизм. Более того, в Европарламенте, да и не только там, звучат призывы отказаться от покупки азербайджанских нефти и газа, ввести санкции против нашей страны.

Поразительно слышать в этом хоре и голос Мальты, которая целиком и полностью зависит от поставок азербайджанского сжиженного газа. Вот вам — классический и яркий пример популистского выступления тех, кто действует в угоду сиюминутной конъюнктуре, забывая про национальные интересы! Представителям Мальты, как впрочем и ряда иных стран, имело бы смысл прислушаться к речам, звучащим из Румынии. Впрочем, не только из нее.

Азербайджан имеет стратегическое значение для сохранения энергетической независимости Европейского союза (ЕС), заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформальной встречи лидеров ЕС в испанской Гранаде. «Азербайджан – ключевая страна, без Азербайджана у нас не может быть энергетической независимости», – сказал Орбан.

Ровно такого же мнения придерживаются и в Италии. Скажу больше. В ходе личных встреч, за закрытыми дверями, все европейские политики соглашаются с колоссальной важностью нашей страны, высоко ценят ее достижения и даже признают правоту действий официального Баку по вопросу восстановления своей территориальной целостности. Но, потом мы видим совсем иную позицию многих европейских политиков. Она лжива, лицемерна. Но она не в силах снизить значимости Азербайджана для Европы. И потому, тут снова вспоминается поговорка про караван, который движется дальше, невзирая на лай дворняжек.