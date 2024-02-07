В последние дни января произошло событие весьма прискорбное для российского научного сообщества: двум известным российским историкам запретили приехать и выступить на международной конференции в Азербайджане, – в стране, находящейся в союзнических отношениях с Россией, в годину драматичных, неординарных событий.

Речь идет о «II Международных Чтениях, посвященных Мамед Эмину Расулзаде» по случаю его 140-летнего юбилея. М.Э.Расулзаде почитается в Азербайджане и за его пределами как основатель первой на мусульманском Востоке Демократической Республики.

М.Э.Расулзаде – историческая личность ХХ века, в масштабе бывшей Российской империи и Ближнего Востока, известная в странах Европы и США. Политик и идеолог, привнесший в мусульманский социум европейские ценности демократии, суверенизма, прав человека. Созданная и возглавляемая им Азербайджанская Республика (1918-1920 гг.), будучи светским государством, в период своего существования полностью следовала этим ценностям.

Вынужденный эмигрировать из страны после ее оккупации, М.Э.Расулзаде посвятил свою жизнь борьбе за восстановление независимости Азербайджана, будучи убежденным в том, что «однажды поднятый Флаг, никогда не опустится». И вот уже более тридцати лет этот флаг развевается над независимым Азербайджаном. Отмечая заслуги Расулзаде как крупного общественно-политического и государственного деятеля, идеолога, журналиста, писателя и ученого, Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал распоряжение (30 декабря 2023 г.) о проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде на государственном уровне.

В канун юбилейной даты — с 29 января по 1 февраля — в Баку состоялась международная конференция в формате «II Международные Чтения, посвященные Мамед Эмину Расулзаде. Наследие М.Э.Расулзаде в системе ценностей Независимости, Демократии и Государственности».

В числе шести организаторов были два зарубежных университета: Варшавский университет и Университет Анкары. В работе международной конференции приняли участие ученые из семи зарубежных стран — Польши, Германии, Франции, Швеции, Турции, Ирана и России. Ряд исследователей из США, Германии, Турции и Украины подключились к работе конференции онлайн.

В этой рабочей ситуации только российские ученые, оказались в неудобном для них положении. Доктору исторических наук, профессору Казанского Федерального Университета Диларе Усмановой запретили какое-либо участие на этой конференции буквально перед вылетом в Баку. Она была предупреждена о наказании, ожидающей ее при «ослушании».

Другого ученого, главного научного сотрудника Института Российской истории РАН, доктора исторических наук Салавата Исхакова известие о запрете настигло в бытность его в Баку. С теми же административными угрозами.

Обсудив ситуацию, мы решили не подставлять коллегу. Отсутствие приветственной речи российского ученого на церемонии торжественного открытия конференции оказалось затененным фактом, возможно, после ярких приветствий польского посла в Азербайджане господина Рафала Поборски и главы польской делегации профессора Яна Малиского из Варшавского Университета.

По стечению обстоятельств, пустые кресла российских ученых на панели не надолго привлекли внимание, поскольку турецкий и польский докладчики, не успевшие на своей панели отвечать на вопросы, воспользовались возможностью и заняли их места. Правда, модератору все же пришлось завуалировано озвучивать ситуацию, поскольку С.Исхаков находился в зале и многие его знали.

Обоим ученым запрет поступил от руководства научных учреждений, где они работают, но обоим дали понять, что «приказ из самых верхов».

Что же произошло? Догадаться было не трудно. Уже который год мемориальный почет, оказываемый азербайджанским социумом и государством личности Мамед Эмина Расулзаде, не дает покоя армянским националистам и тем российским политикам, что обозначили себя как друзья «армянского народа». Именно этот круг «деятелей» инициирует наветы и домыслы по поводу периодов его биографии в 40-х годах, неправомерно приравнивая его к пособнику нацистов Гарегину Нжде, чьи руки были обагрены кровью турецкого и азербайджанского населения еще в годы Первой мировой войны. В период же Второй мировой войны — как участника Холокоста. Памятник идеологу армянского нацизма сегодня стоит в центре Еревана, регулярно собирая представителей армянского нацистского движения «истинных арийцев».

Но не зарождение фашизма в собственной стране волнует армянское экспертное сообщество, руководство Армении и их российских покровителей. Поводом для нового витка кампании против Азербайджана стало Распоряжение Президента Азербайджана И. Алиева о проведении 140-летнего юбилея М.Э.Расулзаде.

Здесь нет намерения вступать в полемику с неким К.Затулиным, облыжно обвиняющим М.Э.Расулзаде в сотрудничестве с нацистскими руководителями. Сам К. Затулин вынужден был признать, что М.Э. Расулзаде в своих контактах с гитлеровцами рассчитывал на восстановления независимости Азербайджана. «Но немцы заставили его осознать, что независимый Азербайджан не соответствует планам нацистской Германии, и в 1943 году Расулзаде покинул Берлин, вернувшись в Румынию».

Жизнь Мамед Эмина в эмиграции досконально изучена главным образом французскими и немецкими историками. На основе архивных документов давно установлено: ни одно из обвинений Расулзаде в коллаборационизме не выдерживает критики. К тому же, азербайджанское экспертное общество среагировало на очередные выходки К.Затулина, его «Совета Международного «Лазаревского клуба» и Института стран СНГ (Москва)».

Однако, как оказалось, еще рано ставить точку на этом вопросе.

На брифинге официального представителя МИД России Марии Захаровой был задан вопрос армянским журналистом об отношении России к распоряжению Президента Азербайджанской Республики о проведении 140-летнего юбилея Расулзаде, на что последовал ответ: «Мы довели до азербайджанской стороны наши оценки на этот счет и находимся с ними в контакте».

Какую «оценку на этот счет» имела в виду М.Захарова, нам неизвестно, но мы полагаем, что оперативный запрет российским историкам участвовать на международной конференции в Баку сопряжен именно с этой «оценкой».

И тут возникают уже другие вопросы:

С каких пор внешнеполитическое ведомство огромной страны ведется на вопрос какого-то армянского журналиста касательно Распоряжения Президента Азербайджана (вообще-то, вмешиваясь во внутренние дела другого государства) и, действительно ли, МИД России разделяет мнение армянской стороны «на этот счет»?

Была ли выяснена ведомством правдивость информации, озвученной армянским журналистом, перед тем, как «довести свои оценки» до азербайджанской стороны? —

Насколько соответствуют истине эти «оценки»?

Ведь проверить было очень легко, уточнить, действительно ли Расулзаде «создавал азербайджанские легионы, которые воевали против Советского Союза». Спросили бы у своих же ученых, которым запретили ехать в Баку. Стоило МИД России чуть поглубже проникнуть в вопрос, чтобы не выглядеть профаном перед Президентом Азербайджана, вполне хватило бы даже элементарного сравнения известных фактов и сведений «на этот счет» — т.е., относительно истории легионов и их создателей.

Тогда они бы узнали, что карательные органы Советского союза, в лице СМЕРШ, имеющие досье на каждого политического эмигранта, сотрудничавшего с фашистами, на каждого офицера и солдата, воевавшего против Советской армии, последовательно разыскивали, арестовывали и наказывали их. Так закончил свою жизнь организатор самого многочисленного русского легиона – целой «Российской Освободительной Армии», воевавшего против своей страны, – генерал А.А.Власов, казненный по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 1 августа 1946 года.

Тот же Гарегин Нжде (Тер-Арутюнян), основоположник цехакронизма – расовой идеологии армянского национального превосходства над другими нациями, активно сотрудничавший с нацисткой Германией, ратовавший за создание германской колонии на территории Советской Армении, агитировавший советских военнопленных-армян записываться в создаваемый им Армянский легион Вермахта, был арестован в октябре 1944 г. Сотрудниками СМЕРШ были задержаны также 17 из 30 подготовленных им диверсантов, остальные были объявлены в розыск. Поскольку в 1947 году в СССР была отменена смертная казнь, Нжде был приговорён к максимальному наказанию — 25 годам тюремного заключения и скончался во Владимирской тюрьме в 1955 году.

СМЕРШ арестовал даже бывшего офицера армии АДР, эмигрировавшего еще в 1920 г. в Европу и служившего сначала в рядах Польской, затем Немецкой армии полковника Исрафил бека Исрафилова, выданного американцами после окончании войны в СССР. Он был расстрелян в Баку в 1946 г.

Так неужели СМЕРШ, имей на руках хоть малейшее доказательство о сотрудничестве Расулзаде с немцами, тем более о его какой-либо роли в организации азербайджанского легиона, позволил бы ему избежать наказания? А ведь его имя даже не было включено в список разыскиваемых лиц. Этот факт подтверждает истину: советские органы признавали в лице Расулзаде честного политического противника, а не военного преступника.

А имя Нжде и др. пособников нацистов упоминаются во многих рассекреченных документах СД, Абвера, американских архивов. Документы из этих же архивов свидетельствуют: Расулзаде, лидер азербайджанской эмиграции, настойчиво приглашаемый немцами к сотрудничеству, вскорости стал нежеланным человеком, в силу принципиальной позиции в вопросе о признании независимости Азербайджана. И убедившись в отсутствии этого намерения у немцев, порвал с ними всякие связи. На своей последней встрече с легионерами (к которым его не допускали) он призвал своих молодых соотечественников не стрелять в мирное население и запомнить, что «режим, лишивший независимые народы свободы, не может дать свободу зависимым народам».

К слову, на «II Международных чтениях, посвященных Расулзаде», два доклада были посвящены этой теме: проф. Евы-Марии Аух (Германия): «Между национальными идеями и сотрудничеством. Деятельность азербайджанских эмигрантов в нацистском Берлине» и проф. Г.Мамулии (Франция): «Тайные кулуары «Адлониады». М.Э.Расулзаде и азербайджанские эмигранты в Берлине. По данным личного архива графа Фридриха Вернера фон дер Шуленбурга».

МИД России, видимо, не захотело или вовсе не собиралось докапываться до причины армянской провокации, и решило отыграться на радость последним, на своих же ученых, запретив им участие в конференции. Но спешу разочаровать и тех, и других, поскольку участие российских ученых на этом крупнейшем научном форуме всё же состоялось. Формат «Чтений» предполагает публикацию всех представленных докладов заранее, и к началу конференции уже была издана книга «II Международные Чтения, посвященные Мамед Эмину Расулзаде», объемом в 864 страниц, на азербайджанском, английском, русском и турецком языках. В сборник вошли 62 публикации авторов из 17 стран. В числе 48 научно-академических статей фундаментальное исследование проф. Дилары Усмановой: «Азербайджанский голос» Всероссийского мусульманского съезда (Москва, 1917 г.): свидетельства татароязычных документов» (стр. 128-157).

Проф. Салават Исхаков представлен в сборнике двумя статьями: «Мамед Эмин Расулзаде в большевистской Москве. Новые данные к биографии (1920–1922 гг.)» (стр. 180-189); «Мамед Эмин Расулзаде о будущем Азербайджана» (стр.313-319). А в главе «Документы» впервые были изданы обнаруженные и представленные С.Исхаковым две ранее неизвестные статьи Расулзаде, опубликованные в Москве и Хельсинки (стр.780-788).

Да, не дали на этот раз уважаемой Диларе ханум встретиться со своими коллегами, но главным итогом стала серьезнейшая научная работа, раскрывшая сотрудничество татарских и азербайджанских лидеров, искавших пути для обеспечения политических прав своих народов в составе новой, демократической, федеративной Российской Республики — желанной в том далеком и многообещающем 1917 году.

Салават же Исхаков, хотя и не выступил с 15-20 минутным докладом перед участниками, в дни пребывания в Баку вдоволь пообщался со своими многочисленными коллегами из разных стран.

Выражаю благодарность профессору Диларе Усмановой и профессору Салавату Исхакову за участие во «II Международных Чтениях, посвященных Мамед Эмину Расулзаде», а в завершение хотелось бы обратиться к российским ученым.

Уважаемые коллеги.

Не позволяйте провокаторам и неумным чиновникам из низких побуждений политизировать науку, не позволяйте обращаться с вами столь унизительным способом. Наука не знает границ и никто не вправе распоряжаться вашей научной деятельностью. Такого рода запреты неминуемо приведут к тому, что и вас ученых само же ваше государство превратит в изгоев.

Вся эта канитель, разыгранная на столь высоком уровне, не возымела никакого эффекта. Организаторы конференции не позволили медиа поднять шумиху вокруг этих запретов и, тем самым, омрачить работу конференции, которая работала в заданном ритме все четыре дня. Караван шел своим путем, без оглядки на шумную суету армянских националистов и их покровителей.

Азербайджан оставил без внимания всякого-рода «оценки» — республика продолжает отмечать юбилей М.Э.Расулзаде. И отдавая дань памяти основателю независимой Азербайджанской Демократической Республики, наследником которого он является, караван Азербайджанской государственности уверенно следует по проторенной дороге. И ведет этот караван Личность, которая знает — Что, Когда и Как делать историю.

Солмаз Рустамова-Тогиди

Доктор исторических наук, профессор,

Заслуженный деятель науки Азербайджана,

Председатель Оргкомитета

«II Международных чтений, посвященных М.Э.Расулзаде»

Агенство TURAN