Не столько вопросов рождает сам факт банкротства Muğanbank, сколько судьба оставшихся там денег населения. Известно, что вклады физических лиц в основном застрахованы, а значит, деньги людям вернут, но здесь возникает немало опосредованных моментов, которые нуждаются в разъяснении.

Известно, что системой страхования вкладов охвачены сбережения, не превышающие 100 тыс. манатов и вложенные под 12 процентов годовых в национальной и 2,5 процентов – иностранной валюте. Также известно, что при компенсации проценты по этим вкладам, конечно же, будут учитываться. Граждане получат свои дивиденды, которые им начислялись до наступления страхового случая. Страховым случаем считается вступление в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка, говорит в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрмов.

С этим все ясно, но дело в том, что с наступления страхового случая начисление процентов прекратилось. А если учесть, что гражданам эти деньги вернут за 90, а в некоторых случаях – 180 дней, все это время сбережения будут лежать пассивным капиталом на счете банка-банкрота. Проще говоря, вкладчики теряют свои дивиденды за месяцы простоя – они вынуждены ожидать компенсации и все это время не получают проценты по своим вкладам. Парламентарий приводит такой наглядный пример:

«Предположим, гражданин положил в этот банк 30 тыс. манатов и до банкротства ему начислялся процент в размере 2700 манатов. При этом общая сумма вклада составила 32,7 тыс. манатов. Если бы банк не обанкротился, его депозит на конец года должен был составить 33,6 тыс. манатов. Но поскольку банк банкрот, даже если его вклад будет выплачен через три месяца, вместо 33,6 тыс. он получит 32,7 тысячи манатов».

Таким образом вкладчик по независящим от него причинам не может получить доход от своих сбережений, поясняет В. Байрамов. Но если речь идет о кредите в обанкротившемся банке, проценты по долгу продолжают начисляться. Так что, если у одного и того же гражданина есть и вклад, и кредит в Muğanbank, то начисление процентных доходов по его вкладу прекращается, но к его кредиту прибавляются ежемесячные проценты. Получается, доход по вкладу после банкротства банка он получить не может, а за кредит обязан платить. Поэтому было бы справедливо начислять проценты по депозитам не до дня наступления страхового случая, то есть принятия решения о банкротстве, а до дня принятия решения о выплате денежных средств, считает В. Байрамов.

Другой вопрос – как получить зарплату, пока идет банкротство банка, и вернут ли гражданам деньги с зарплатных карт?

По словам В. Байрамова, деньги с зарплатных карт Muğanbank должен вернуть назначенный ликвидатором в этом банке Фонд гарантирования вкладов. По действующему законодательству, государство обязано возвратить деньги с зарплатного пластика обанкротившегося банка, поясняет он, поскольку средства на текущих счетах граждан тоже являются защищенными, а максимальная сумма компенсации, как и в случае с процентными вкладами, составляет 100 тыс. манатов. «Деньги с банковских карточек физических лиц считаются защищенными депозитами и выплачиваются гражданам после назначения ликвидатора в установленном законом порядке. Фонд страхования выбирает банк, где люди могут получить назад свои деньги», — по словам депутата, выплаты начнутся уже со следующего месяца.

Мониторинги показывают, что Muganbank тесно сотрудничал с нотариусами и на счетах этой кредитной организации могут оставаться нотариальные депозиты. Ведь обычно при сделке по купле-продаже недвижимости деньги перечисляются на депозитный счет нотариуса: продавец не получит их, пока не проведет операцию до конца. В то же время покупатель не сможет забрать оплату без ведома нотариуса. Например, гражданин продал свой дом за 150 тысяч манатов, сделка купли-продажи будет оформлена за два дня, и вдруг банк закрылся… Поскольку банк банкрот, клиент не может получить назад свои деньги. Что ему делать в этом случае? По новым правилам пересмотренного законодательства, говорит Байрамов, деньги физических лиц с депозитного счета нотариуса выплачиваются полностью.