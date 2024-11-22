Питер Карлссон, главный исполнительный директор и сооснователь шведского производителя аккумуляторов для электромобилей Northvolt, уходит в отставку на фоне начала процедуры банкротства компании, сообщает CNBC.

Карлссон возглавлял компанию с самого ее основания в 2016 году.

Northvolt инициировал процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Это позволит компании реструктурировать задолженность без прекращения операционной деятельности.

Ранее сообщалось, что компания увольняет около 1,6 тысячи сотрудников в Швеции, или около четверти штата, на фоне проблем с ликвидностью и высокого уровня долга.

Northvolt — одна из крупнейших высокотехнологичных компаний Европы, не торгующихся на рынке. Она поставляет аккумуляторы для таких автопроизводителей, как Volkswagen и Volvo.