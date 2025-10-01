Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири выступил с жёсткой критикой в адрес Wizz Air. Он заявил, что венгерская компания либо обанкротится, либо будет продана.

По его словам, Wizz Air имеет серьёзные финансовые и операционные проблемы, включая неудачные стратегические решения и сомнительные схемы финансирования, сообщает profit.ro.

О’Лири утверждает, что Wizz Air в последние годы искусственно наращивала флот, продавая самолёты и беря их обратно в аренду на невыгодных условиях. Это, по его мнению, напоминает «финансовую пирамиду»: пока компания растёт — есть прибыль, но сейчас рост остановился, и модель больше не работает.

Он также критикует хаотичную стратегию Wizz Air: попытки развиваться в Италии, Вене, на Ближнем Востоке, включая закрытую базу в Абу-Даби, и теперь — Казахстан и Польша, где Ryanair уже укрепил позиции.

Параллельно, Ryanair ожидает волну банкротств малых и средних авиаперевозчиков в Европе к зиме, что, по мнению О’Лири, откроет для его компании новые возможности.

Также Ryanair переходит на 100% цифровые посадочные талоны с 12 ноября и разрешает пассажирам брать на борт более крупную ручную кладь бесплатно в 235 аэропортах.