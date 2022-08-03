Напряжение, возникшее намедни в самопровозглашенной и частично признанной Республике Косово, до самой опасной черты пока не дошло. Но тем не менее, находится на грани такого развития событий.

Что касается видимых причин произошедшего, из тех что на поверхности, всё началось в конце июня, когда де-факто власти Косова объявили о намерении начать с 1 августа замену паспортов и автомобильных номеров в северной части «республики», населенной сербами, которые признают своей законной столицей Белград, а не Приштину. И 31 июля, как раз накануне этой даты ситуация дошла до резкого напряжения. В вечернее и ночное время были перестрелки и резкие заявления первых лиц с обеих сторон, подразделения миротворцев под эгидой НАТО, размещенные в Косове, были приведены в состояние повышенной боеготовности. Но затем стало известно, что США призвали Косово отложить замену документов сербов на месяц — до 1 сентября, и Приштина согласилась отсрочить процедуру до этой даты.

У сторонних наблюдателей тут возникает сразу несколько вопросов.

Не стоят ли за этим разжиганием ситуации интересы каких-то внерегиональных держав? Кому это может быть выгодно? А то у некоторых наблюдателей уже возникают аналогии с Первой и Второй мировыми войнами, когда разные конфликты поначалу возгорались очагово на региональном уровне, а затем сливались в единый всемирный пожар. И что будет дальше?

Ответами на эти вопросы поделились с # зарубежные эксперты.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Киев):

— Сущностно обострение в Косове — это следствие неразрешенной ранее проблемы паспортизации, которая должна была быть решена еще в 2016 году. И рано или поздно эта проблема должна была быть решена. Другое дело, что попытка ее решения сейчас естественно привела к напряжению. То, что любое напряжение в Европе, является выгодным для Кремля — это вне сомнений. Российские спецслужбы из кожи вон лезут, чтобы добиться хотя бы какой-нибудь дестабилизации в европейских странах любой ценой. Это надо понимать и готовить контрмеры. К сожалению, за последние несколько лет российские спецслужбы выстроили достаточно эффективные механизмы влияния в Европе, в том числе на Балканах. Эту сеть необходимо нейтрализовать коллективными усилиями.

Но о провоцировании Третьей мировой войны пока речь не идет.

Алекс Григорьевс, латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Надо не забывать, что война в Украине является в действительности войной России против всего цивилизованного мира, и спецоперации на территории Украины дополняются российскими спецоперациями в других частях света. Не все из них удачны, но некоторую нервозность они создают. Я не видел пока никаких доказательств российского вмешательства в последние косовские события, но я уверен, что они найдутся. К тому же, кто такой президент Сербии Вучич? Соратник и последователь виновника трагедии Югославии Слободана Милошевича, его подельник, можно сказать. Почему распалась Югославия? Потому что Милошевич решил строить свою политическую карьеру на сербском национализме. Естественно, словенцы, хорваты и албанцы перепугались и заспешили на выход. Тем более, что его первым шагом было лишение косовских албанцев автономии, а последним – попытка их изгнать или уничтожить. Даже Черногория в конце концов сбежала из союза с Сербией.

Вот сейчас Пелоси прилетела на Тайвань. Вроде бы, никакого русского следа. И все-таки, я уверен, если у России была возможность подлить масла в огонь этого скандала между США и Китаем, то это масло уже там.