В администрации президента США «с тревогой» следили за последствиями крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, рассказали Politico три высокопоставленных американских чиновника.

По их словам, в Вашингтоне опасались, что Тегеран обвинит в авиакатастрофе США или Израиль. В связи с этим чиновникам Белого дома перестал казаться безумным вопрос «Неужели так начинается третья мировая война?».

При этом первые данные разведки исключали, что к крушению могло привести что-либо еще, кроме плохой погоды. Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер подчеркнул, что, согласно выводам разведки, нет доказательств «нечестной игры».

«Была очень плохая, туманная погода на северо-западе Ирана, где разбился вертолет. Так что это похоже на несчастный случай, но дело все еще расследуется», — подчеркнул Шумер.

Непогоду в качестве вероятной причины крушения вертолета назвал и посол Ирана в Беларуси Алиреза Самеи. Однако он оговорился, что точные причины произошедшего установит специальная комиссия, которая изучит погодные и технические условия полета.

На этом фоне в администрации президента США продолжают опасаться, что Тегеран выдвинет «гипотетические обвинения», которые приведут к эскалации в отношениях с Израилем.

Белый дом публично заявил, что ни одно государство не имеет отношения к произошедшей трагедии. В Госдепе подчеркнули, что «ответственность за полет 45-летнего вертолета в плохих погодных условиях» несет правительство Ирана.

Президент Ирана Раиси, министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане аятолла Мохаммед Али Але-Хашем, а также еще четыре человека погибли вечером 19 мая в результате жесткой посадки вертолета. Катастрофа произошла в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Иранские официальные лица передвигались на американском вертолете Bell 212. Он был разработан около 50 лет назад для вооруженных сил. В Иране его модернизировали, увеличив грузоподъемность для перевозки 15 человек, включая пилота. При этом, как отмечало агентство AP, военно-воздушный флот Ирана был сформирован до Исламской революции 1979 года, а международные санкции сильно затруднили получение запчастей для авиатехники. (moscowtimes.ru)