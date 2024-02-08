Белый дом заявил в среду, что Владимир Путин не должен получить еще один рупор для оправдания войны в Украине. Это заявление было сделано после того как американский ведущий ток-шоу Такер Карлсон взял интервью у президента России.

Карлсон, бывший ведущий Fox News, один из союзников претендующего на выдвижение в президенты от республиканцев Дональда Трампа и противник американской военной помощи Киеву, приехал в Москву, чтобы взять интервью у Путина.

«Всем должно быть совершенно очевидно, что делал и делает Путин в Украине и по каким – совершенно фальшивым и нелепым – причинам он пытался это оправдать, – сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, находясь на борту самолета Air Force One. – Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость».

Карлсон не сообщил, когда интервью выйдет в эфир, но упомянул, что его можно будет посмотреть бесплатно. В прошлом году, после увольнения с Fox News, он ведет шоу на принадлежащей Элону Маску медиаплатформе X (бывший Twitter).

Доступ Карлсона к Путину контрастирует с существующими в России ограничениями по отношению к другим иностранным журналистам.

Напомним, что двое граждан США – журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и корреспондент Радио Свободная Европа Алсу Курмашева – в настоящее время находятся в российских тюрьмах. (Голос Америки)