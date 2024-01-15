Власти США не стремятся к конфликту с мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах» в Йемене, Вашингтон добивается лишь прекращения нападений на суда в Красном море с их стороны.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

«Никто не хочет конфликта с хуситами. Мы не стремимся к конфликту с Йеменом. В данном случае мы пытаемся прекратить нападения», — утверждал он, говоря об ударах США и Великобритании по Йемену.

«Хуситам теперь нужно сделать выбор. И правильный выбор состоит в том, чтобы прекратить эти безрассудные атаки. И вне зависимости от того, что они говорят, здесь дело не в том, чтобы наказать Израиль», — добавил сотрудник СНБ. По его версии, хуситы, в частности, «обстреляли судно под панамским флагом, перевозившее российскую нефть, которое не имело никакого отношения к Израилю».

Вашингтонская администрация считает, что мятежники-хуситы могут нанести удар в качестве ответа на атаки по ним, американские силы в регионе приняли меры предосторожности.

«Я думаю, с нашей стороны было бы чрезмерно оптимистичным считать, что не могло бы или не может быть какого-то ответного удара хуситов. Мы следим за этим очень внимательно. Мы приняли необходимые меры предосторожности в регионе, чтобы быть готовыми в случае таких атак», — отметил он, говоря о нанесенных США и Великобританией ударах по позициям хуситов в Йемене. По версии Кирби, указанные атаки «были направлены на то, чтобы подорвать и сократить возможности» хуситов нападать на суда в Красном море.

«И мы думаем, что добились в этом хороших результатов. Мы все еще оцениваем итоги этих ударов, но считаем, что добились хороших результатов. Посмотрим, что будет», — добавил он.