Взаимодействие россиян с внешним миром превращается в настоящий квест. С прошлой недели у россиян при въезде в страны ЕС на пограничном контроле стали выборочно проверять наличие средств на весь период пребывания. Нужны наличные или работающая в Евросоюзе банковская карта. The Moscow Times известно как минимум о пяти таких случаях: три произошли на прошлой неделе в аэропортах Германии, один — в Париже и один — в Австрии, рассказали путешественники, столкнувшиеся с новым требованием пограничников.

«Я застряла в аэропорту Франкфурта на 12 часов из-за того, что меня не хотели выпускать в город с рейса из Стамбула, требовали показать наличные из расчета 100 евро на каждый день месячной поездки или действующую в Европе карту, причем моя карта [не ушедшей из России китайской платежной системы] Union Pay от Россельхозбанка их не устраивала, хотя по ней и можно снять деньги в ЕС, но им нужен был не российский банк», – рассказала 46-летняя москвичка. В июне она летела тем же маршрутом и, по ее словам, показывала пограничникам спонсорское письмо от сестры-гражданки Германии. Но в этот раз пограничники, ссылаясь на некие общие правила въезда в ЕС, требовали деньги или карту.

В итоге ей пришлось ждать, пока из Стамбула ей с попутчиком привезут недостающую сумму – только после этого она смогла получить в паспорт штамп, разрешающий въезд.

Остальные собеседники The Moscow Times тоже говорят, что пограничники ссылались на правила въезда в ЕС. Что это за правила, выяснить не удалось. Запрос в Еврокомиссию, остался без ответа.