У экс-президента США Дональда Трампа есть план прекращения конфликта в Украине.

Как передаетТАСС, об заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

«У него есть достаточно подробные планы, как положить конец этой войне, но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов», — сказал глава венгерского правительства, который 8 марта провел встречу с Трампом в его поместье в штате Флорида.

Не вдаваясь в подробности, Орбан отметил, что план Трампа по прекращению украинского конфликта «во многом совпадает с венгерскими планами».

«Кроме того, всем известно, что когда он был президентом США, в мире не было вооруженных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Поэтому мы точно знаем, что произойдет в случае его возвращения на этот пост. Это не кот в мешке. Мы знаем о его прошлой президентской деятельности, мы знаем, что он за человек», — сказал Орбан.

Он также отметил, что над предвыборной программой вероятного кандидата Республиканской партии на ноябрьских выборах работает, в частности, консервативный исследовательский центр Heritage Foundation. Орбан выступил в нем 7 марта, когда был в американской столице перед отъездом во Флориду на встречу с Трампом.