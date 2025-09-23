Комитет по юридическим вопросам Европейского парламента во вторник отказался снять иммунитет с лидера крупнейшей венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадяра.

Венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном просило Европарламент снять иммунитет с Мадяра, чтобы он мог предстать перед судом по таким обвинениям, как «кража» мобильного телефона в ночном клубе и клевета на члена партии власти Венгрии «Фидес», передает eurointegration.com.ua.mm

Профильный комитет Европарламента не удовлетворил просьбу Будапешта в отношении Мадяра и еще двух венгерских евродепутатов, в частности председателя оппозиционной «Демократической коалиции» Клары Добрев.

Поскольку заседание проходило в закрытом режиме, комитет не мотивировал свое решение. Оно, тем не менее, вызвало возмущение у Орбана, который назвал ситуацию «позором, стыдом».

«Сегодня в Брюсселе стало известно, что лидер оппозиции (Венгрии) является человеком Брюсселя. А он хочет быть наместником у себя на родине. Он подходит для этого. Но мы этого не допустим!» – написал венгерский премьер в Facebook.