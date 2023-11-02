Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об исторической значимости первого визита французского лидера Эмманюэля Макрона в республику. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

«В начале встречи лидер нашей страны особо отметил историческую значимость первого визита президента Франции в Узбекистан за последние 30 лет взаимодействия», — говорится в сообщении по итогам встречи президентов в узком формате.

Там добавили, что во время встречи президенты обсудили наращивание узбекско-французского сотрудничества, подчеркнули динамичность развития отношений по всем направлениям и «договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства».

По информации пресс-службы, главы государств также отметили рост товарооборота и число совместных предприятий. Утверждается, что портфель активных и перспективных инвестиционных проектов между странами превысил €10 млрд.

«С Французским агентством развития осуществляется Программа стратегического сотрудничества на €1 млрд», — добавили в пресс-службе. На встрече Макрон поблагодарил Мирзиёева за приглашение и выразил поддержку программе реформ в Узбекистане.

В Узбекистан французский лидер направился из Астаны, где в среду прошли его переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Токаев также заявил, что прошедший визит Макрона можно назвать историческим.

Президент Франции прибыл в Узбекистан с официальным визитом 1 ноября, в международном аэропорту Самарканда его встретили премьер Абдулла Арипов и другие официальные лица.